Не бросайте аспирин в банки: почему современные хозяйки больше не используют таблетки для консервации
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Есть лучшие и более безопасные консерванты
Раньше было очень популярно использовать при консервировании овощей аспирин. Однако современные хозяйки отходят от этой практики.
"Телеграф" рассказывает, почему добавление аспирина в консервацию уходит в прошлое. Традиция добавлять аспирин (ацетилсалициловую кислоту) в закрутки была распространена в СССР. Таблетки были очень дешевые, и создавая кислую среду, сдерживали рост бактерий, делали овощи хрустящими и предотвращали "взрывы" банок.
Однако от этого решения отказываются, поскольку кроме химического или горького привкуса, который аспирин может дать консервации, использование медицинского препарата в кулинарии несет ряд опасностей. В частности, длительное пребывание ацетилсалициловой кислоты в рассоле превращает ее в агрессивное вещество, что может раздражать слизистую желудка.
Также, как известно, вещества из лекарства выводятся из организма через почки и печень. Регулярное потребление медикаментов вместе с пищей создает дополнительную токсическую нагрузку на эти органы.
Употребляя закрутки с аспирином, человек получает системную дозу препарата, который разжижает кровь и может вызвать аллергические реакции. Особенно это может представлять опасность для людей с нарушением свертывания крови и детей.
Сейчас вместо аспирина используют природные заменители, обеспечивающие длительное хранение без рисков. Например, натуральный уксус (яблочный, винный или виноградный) и лимонную кислоту.
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