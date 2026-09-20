"Химозные" рулеты из АТБ и "Сильпо": сравнили состав дешевых вкусняшек и ужаснулись

В одном из продуктов нашлись жиры, которые могут провоцировать проблемы со здоровьем.

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Пожалуй, каждый украинец хоть иногда покупает дешевые бисквитные рулеты — кто просто ради быстрой бюджетной вкусняшки к чаю, кто из ностальгии по детству, но спрос на этот продукт стабилен. Однако многие годы в народе такие рулеты называют "химозными". Из чего их делают на самом деле и есть ли среди них лучшие варианты?

Чтобы узнать это, "Телеграф" приобрел такие рулеты в двух крупнейших сетях Украины — в "АТБ" и "Сильпо".

Для сравнения взяли рулет с персиковой начинкой от "День в день" из "АТБ", который стоит 44,5 грн за 170 г, а также рулет с кремом и вкусом клубники от "Премия" из "Сильпо", который стоит 46,99 грн за 150 г. Конечно, лучше было бы взять рулеты с одинаковой начинкой, но в результате ударов России по складам взяли то, что было в наличии на полках.

Самые дешевые бисквитные рулеты из "АТБ" и "Сильпо"

Оба продукта имеют промышленный состав с большим количеством пищевых добавок, чем оправдывают свое народное название "химозные рулеты". Однако есть между ними и существенная разница.

Традиционно такие рулеты имеют "тигровые" полоски

Рулет "Премия" из "Сільпо" имеет сахар на первом месте в составе и всего 0,05% сублимированной клубники. Также в нем есть гидрогенизированный жир, который может провоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы, рафинированное пальмовое масло и всего 11 г жира на 100 г.

Самый дешевый бисквитный рулет "Премия" из "Сильпо" — какой состав, калорийность и КБЖУ

По сравнению с ним рулет из "АТБ" выглядит гораздо лучше — в нем на первом месте мука, больше реальных фруктов, более натуральные красители и 3,1 г жира на 100 г (что почти в 3,5 раза меньше, чем в рулете из "Сильпо").

Самый дешевый бисквитный рулет "День у день" из "АТБ" — какой состав, калорийность и КБЖУ

По внешнему виду и в разрезе оба рулета выглядят на троечку, но можно ли ожидать большего от рулета стоимостью до 50 грн?

Так рулеты смотрятся в разрезе – не очень

Стоит отдать должное рулету из "Сильпо" — не зря в него так старались добавить как можно больше составляющих, он вкуснее. Рулет из "АТБ" тоже в принципе можно есть, но он более сухой и сильно крошится.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего делают самые дешевые глазированные сырки – оказалось, иногда в них вообще почти нет творога в составе.