Торт из этого заведения знали во всем городе: как выглядело кафе "Ярославна" в Черкассах

История популярного кафе

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В центре Черкасс несколько десятилетий работало кафе "Ярославна", которое хорошо знали жители города. Заведение славилось своим фирменным тортом, который начали готовить еще в год открытия кафе, и со временем он стал его визитной карточкой.

"Телеграф" рассказывает историю кафе "Ярославна" и о том, чем оно запомнилось жителям города.

Кафе "Ярославна" появилось в Черкассах в мае 1987 года в центре города, на улице Байды Вишневецкого, 24. Заведение должно было стать местом встреч творческой интеллигенции. Предполагалось, что в кафе будут встречаться художники, литераторы и представители других творческих профессий.

Фото: Черкаси моє місто/Facebook.com

Интерьер "Ярославны" не был особо замысловатым. В основном зале было 50 мест, еще 35 — на летней веранде.

В меню были блюда в горшочках и куры-гриль. А вот фирменным блюдом считался торт "Ярославна". Его создала повар Валентина Козюра в год открытия кафе, взяв за основу торт "Дамский каприз". Десерт продавали не только в кафе, но и готовили на заказ все годы работы заведения.

Фото: Restaurant Guru

История "Ярославны" заметно изменилась в 1990-е годы. После провозглашения независимости Украины коллектив заведения стал его владельцем. До закрытия в кафе фактически было четыре директора.

По словам журналиста и краеведа Бориса Юхно, заведение, которое первоначально представляли местом встреч творческих людей, со временем стало одним из мест общения представителей криминальной среды.

Сотрудники заведения вспоминали, что некоторые посетители могли проводить здесь целый день, занимая столик и заказывая лишь кофе. Это, по их словам, на определенный период повлияло и на посещаемость кафе обычными горожанами.

Фото: Черкаси моє місто/Facebook.com

В мае 2020 года часть помещения "Ярославны" начали сдавать в аренду, однако само кафе продолжило работу.

Пандемия коронавируса стала еще одним испытанием для заведения. Из-за карантинных ограничений "Ярославна" временно сократила обслуживание посетителей. В тот период здесь продавали кофе навынос и принимали заказы на торты.

Позднее кафе окончательно прекратило работу. В материалах о заведениях, которые исчезли в Черкассах за годы полномасштабной войны, "Ярославна" уже упоминается как закрытое заведение.