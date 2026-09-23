Торт із цього закладу знали в усьому місті: який вигляд мало кафе "Ярославна" в Черкасах

Історія популярного кафе

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У центрі Черкас кілька десятиліть працювало кафе "Ярославна", яке добре знали жителі міста. Заклад славився своїм фірмовим тортом, який почали готувати ще в рік відкриття кафе, і з часом він став його візитівкою.

"Телеграф" розповідає історію кафе "Ярославна" та про те, чим воно запам’яталося жителям міста.

Кафе "Ярославна" з’явилося в Черкасах у травні 1987 року в центрі міста, на вулиці Байди Вишневецького, 24. Заклад мав стати місцем зустрічей творчої інтелігенції. Передбачалося, що в кафе зустрічатимуться художники, літератори та представники інших творчих професій.

Фото: Черкаси моє місто/Facebook.com

Інтер’єр "Ярославни" не був особливо вигадливим. В основному залі було 50 місць, ще 35 — на літній веранді.

У меню були страви в горщиках і кури-гриль. А ось фірмовою стравою вважався торт "Ярославна". Його створила кухар Валентина Козюра в рік відкриття кафе, взявши за основу торт "Дамський каприз". Десерт продавали не лише в кафе, а й готували на замовлення всі роки роботи закладу.

Фото: Restaurant Guru

Історія "Ярославни" помітно змінилася у 1990-ті роки. Після проголошення незалежності України колектив закладу став його власником. До закриття в кафе фактично було чотири директори.

За словами журналіста та краєзнавця Бориса Юхна, заклад, який спочатку представляли як місце зустрічей творчих людей, з часом став одним із місць спілкування представників кримінального середовища.

Працівники закладу згадували, що деякі відвідувачі могли проводити тут цілий день, займаючи столик і замовляючи лише каву. Це, за їхніми словами, у певний період вплинуло і на відвідуваність кафе звичайними містянами.

Фото: Черкаси моє місто/Facebook.com

У травні 2020 року частину приміщення "Ярославни" почали здавати в оренду, однак саме кафе продовжило роботу.

Пандемія коронавірусу стала ще одним випробуванням для закладу. Через карантинні обмеження "Ярославна" тимчасово скоротила обслуговування відвідувачів. У той період тут продавали каву навинос і приймали замовлення на торти.

Пізніше кафе остаточно припинило роботу. У матеріалах про заклади, які зникли в Черкасах за роки повномасштабної війни, "Ярославна" вже згадується як закритий заклад.