Совместный антикризисный протокол для логистики: в Школе городов и общин состоялся диалог государства и бизнеса

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Школа городов и общин совместно с Киевской школой государственного управления имени Сергея Нижнего провели 22 сентября 2026 года закрытую executive-сессию "Антикризисные протоколы и логистическая дипломатия". Представители государства, бизнеса и ключевых инфраструктурных секторов обсудили, как должна работать общая система реагирования на угрозы логистике, экспорту и непрерывности работы предприятий.

Мероприятие открыла и модерировала руководительница Школы городов и общин Ольга Бабий. Ключевой доклад представил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач.

"Сегодня наша задача — построить логистику, в которой повреждение или временная блокировка одного маршрута не приводит к остановке перевозок. Для этого недостаточно реагировать уже после атаки. Государство и бизнес должны заранее понимать сценарии переключения грузопотоков: какие альтернативные маршруты, какую дополнительную способность они могут принять, кто принимает решение и как бизнес получает оперативную информацию. Именно такой общий алгоритм действий должен стать основой антикризисного протокола для логистики", — отметил Сергей Деркач.

К разговору присоединились представитель Украины при Европейском Союзе Тарас Качка, глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, член правления АО "Укрзализныця" Владимир Иващенко, CEO "ЭКО маркет" Кристина Ковтун, советник министра экономики и окружающей среды Украины Андрей Телюпа и генеральный директор Андрей Телюпа.

В центре дискуссии были практические сценарии: кто принимает решение в первые часы после повреждения логистического узла, состава или транспортной инфраструктуры; как бизнес получает информацию; какие резервные маршруты и ресурсы можно использовать.

"Нам нужно вернуться в антикризисный протокол марта 2022 года, когда Кабинет министров, местные власти, бизнес и военные работали как одно целое", — подчеркнула Ольга Бабий. По ее словам, этот опыт нужно внедрять на постоянной основе.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что в краткосрочной перспективе аграрный сектор имеет запас устойчивости и критической остановки не ожидается. В то же время, по его оценке, в годовом измерении сокращение экспорта может составить 30 миллионов тонн, что будет означать потерю до 10 миллиардов долларов экспортной выручки.

Тарас Качка обратил внимание на необходимость согласования украинских таможенных и контрольных процедур по европейским правилам. Опыт 2022 года показал, что временное упрощение документов помогает быстро разблокировать движение товаров, но впоследствии может создавать возможности для манипуляций. Поэтому долгосрочным решением должна стать системная гармонизация правил, развитие пограничной инфраструктуры и максимальное использование транспортных мощностей.

Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в области было повреждено или разрушено свыше тысячи предприятий, из них около 200 — за последние несколько недель.

"Стоять в стороне от любой проблемы и делать вид, что это не наша проблема, — неправильно. Проблема разрушенного бизнеса — это проблема абсолютно всех: общин, государства и тех, кто должен принимать решения", — подчеркнул Тимур Ткаченко.

CEO "ЭКО маркет" Кристина Ковтун назвала среди основных вызовов продуктового ритейла дефицит альтернативных холодовых складов, зависимость поставщиков от электроэнергии и необходимость в течение нескольких часов перестраивать маршруты снабжения. Она подчеркнула, что бизнес и государство должны выстраивать взаимодействие еще до кризиса: заранее определять контакты, ответственные за решения и доступные альтернативы.

Отдельный блок дискуссии касался страхования военных рисков. Андрей Телюпа сообщил, что для предприятий в прифронтовых регионах максимальный размер компенсации увеличен с 10 до 30 миллионов гривен. В то же время перечень активов, на которые распространяется механизм, расширяется: в него добавляют логистику, ритейл, транспорт, оборудование и отдельные виды товарных запасов.

Руслан Ильичев подчеркнул, что компенсация не является полноценным страхованием. Для масштабирования системы нужен отдельный фонд с участием государства, бизнеса и международных партнеров, а также ясная стратегия релокации предприятий с территорий, постоянно находящихся под обстрелами.

В ходе дискуссии прозвучали предложения по дальнейшей работе: создание постоянного канала коммуникации между государством и бизнесом; определение ответственных за решение в первые часы кризиса; формирование карты альтернативных маршрутов, составов и поставщиков; создание резервов оборудования и ресурсов; расширение механизмов компенсации и страхования военных рисков; усовершенствование процедур релокации предприятий.

Справка:

Школа городов и общин – отдельное направление в структуре образовательно-аналитического консорциума "Школа Нижнего", объединяющего обучение, прикладную аналитику, экспертную поддержку, проектную работу и сопровождение решений для городов и общин. Основные направления работы – устойчивость регионов, восстановление, развитие местного самоуправления и взаимодействие государства, общин, бизнеса и экспертной среды. Руководитель — Ольга Бабий.

Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижнего входит в экосистему Школы Нижнего и развивает образовательные и аналитические направления для представителей государственного, военного, бизнесового и общественного секторов. Управляющий партнер – Анна Мищенко.