Вы останетесь без урожая и уничтожите сад: какие деревья категорически запрещено обрезать осенью

Почему ранняя обрезка вредит саду

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Осенняя обрезка нужна не всем растениям. Некоторые культуры перед зимой действительно следует подготовить, в то время как плодовые деревья в этот период лучше не обрезать.

Об этом "Телеграфу" рассказала опытная садовница Ирина Семчишина.

Что нужно обрезать осенью

Перед зимним укрытием обрезают виноград укрывных сортов и розы. Также подготовки требуют малина и ежевика — их стебли оставляют на небольшой высоте.

Осенью обрезают и надземную часть некоторых травянистых многолетников, в частности пионов и дельфиниумов.

Садовница советует ориентироваться на простое правило: если растение планируется укрывать на зиму, его следует обрезать перед укрытием.

Почему плодовые деревья осенью лучше не обрезать

С плодовыми деревьями ситуация иная. По словам Ирины Семчишиной, их лучше обрезать в период покоя — после наступления морозов.

Если провести обрезку раньше времени, свежие срезы могут стать местом проникновения инфекций. Кроме того, дерево будет тратить силы на заживление ран вместо подготовки к зимним холодам.

Какая ошибка может навредить растению

Чаще всего проблемы возникают из-за слишком сильной обрезки. Не стоит удалять значительную часть растения без необходимости, особенно если для этого нет конкретной причины.

"Любое растение, срезанное под корень, может передумать дальше расти на вашем участке", — подчеркнула садовница.

Осенняя обрезка сада. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем опытные дачники советуют подкормить почву до наступления первых морозов, чтобы подготовить ее к новому сезону.