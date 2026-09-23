Вы останетесь без урожая и уничтожите сад: какие деревья категорически запрещено обрезать осенью
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Почему ранняя обрезка вредит саду
Осенняя обрезка нужна не всем растениям. Некоторые культуры перед зимой действительно следует подготовить, в то время как плодовые деревья в этот период лучше не обрезать.
Об этом "Телеграфу" рассказала опытная садовница Ирина Семчишина.
Что нужно обрезать осенью
Перед зимним укрытием обрезают виноград укрывных сортов и розы. Также подготовки требуют малина и ежевика — их стебли оставляют на небольшой высоте.
Осенью обрезают и надземную часть некоторых травянистых многолетников, в частности пионов и дельфиниумов.
Садовница советует ориентироваться на простое правило: если растение планируется укрывать на зиму, его следует обрезать перед укрытием.
Почему плодовые деревья осенью лучше не обрезать
С плодовыми деревьями ситуация иная. По словам Ирины Семчишиной, их лучше обрезать в период покоя — после наступления морозов.
Если провести обрезку раньше времени, свежие срезы могут стать местом проникновения инфекций. Кроме того, дерево будет тратить силы на заживление ран вместо подготовки к зимним холодам.
Какая ошибка может навредить растению
Чаще всего проблемы возникают из-за слишком сильной обрезки. Не стоит удалять значительную часть растения без необходимости, особенно если для этого нет конкретной причины.
"Любое растение, срезанное под корень, может передумать дальше расти на вашем участке", — подчеркнула садовница.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем опытные дачники советуют подкормить почву до наступления первых морозов, чтобы подготовить ее к новому сезону.