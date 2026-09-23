В Киеве дрон попал в АЗС. Россия атакует столицу и пригород (видео)

О пострадавших не сообщается

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В ночь на среду, 23 сентября, в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу, Россия атаковала столицу беспилотниками. Прогремели взрывы, есть попадания.

Обновлено 7:20 В Голосеевском районе произошло попадание вражеского дрона в АЗС, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 7:00 Еще на одной локации в Соломенском районе обломки упали на открытой территории. В Голосеевском районе возникло возгорание складского здания в результате вражеской атаки, — КГВА.

Громкий взрыв раздался около 6 часов утра. В Голосеевском районе в результате попадания российского беспилотника повреждено складское помещение, сообщили в КГВА. Кроме того, по предварительной информации, в Соломенском районе обломки упали на открытой территории между жилыми домами.

Громко было и в пригороде. В сети публикуют видео пожара, который, как утверждается, возник после взрывов в Вишневом Бучанского района Киевской области.

Движение электричек временно приостановлено

В Telegram-канале Киевской кольцевой электрички от "Укрзализныци" предупредили, что из-за повышенной воздушной угрозы для столицы движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено.

"Просим быть осмотрительными во время остановок безопасности. Находитесь на расстоянии 100 — 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", правительство Украины включило Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска. Это позволит предприятиям, работающим в регионе, получать компенсации за поврежденное или уничтоженное в результате российских атак имущество, в том числе арендованное.