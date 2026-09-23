Бабье лето мчится в Украину: когда закончится сезон дождей

Бабье лето скоро вступит в свои права

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Период дождей, накрывших Украину в начале третьей декады месяца, завершается. Уже с 25 сентября по всей территории страны установится сухая и теплая погода.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра. Следует отметить, что на западе страны сохранится возможность выпадения кратковременных дождей.

Циклон, вызвавший дожди, постепенно будет отступать с территории Украины. В результате нормализуется температура воздуха и установится характерная для бабьего лета погода.

С 25 сентября дожди отступят из Украины

Погода еще порадует теплом?

Как рассказал "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, после 25 сентября погода в Украине начнет постепенно стабилизироваться. На западе местами еще выпадут дожди, в то время как в большинстве других областей установится переменная облачность без существенных осадков с относительно комфортным температурным режимом. Преобладает ветер южного и юго-восточного направления. Температура воздуха ночью окажется в диапазоне +8…+14 °С, днем от +18…+20 °С в северных и западных областях до +24…+26 °С в юго-восточной половине страны.

В последние дни месяца – 28 – 30 числа, на территории Украины прогнозируется преимущественно сухая, теплая и устойчивая погода. Этому будет способствовать область повышенного атмосферного давления и поступление теплого воздуха с юга Европы. Ночью температура в эти дни составит +8…+15 °С, днем воздух сможет прогреться до +18…+25 °С.

Прогноз погоды на третью декаду сентября. Инфографика ИИ/"Телеграф"

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