Забудьте о седине: новые решения спрячут её даже без привычной окраски волос

Длительное применение окислительных красителей со временем может ухудшить состояние волос

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Многие люди при появлении седины спешат её скрыть, и тогда в ход идет краска для волос. Однако в последнее время трендом стали новые решения.

Об этом пишет Ok Diario. В материале отмечается, что долгое время единственным очевидным средством против седины являлось использование стойкой краски, чтобы полностью скрыть её. Но это означало частые посещения салона и, прежде всего, тщательный уход за корнями каждые несколько недель. К тому же длительное применение окислительных красителей со временем может ухудшить состояние волос.

Однако сейчас появились другие способы борьбы с сединой, которые набирают популярность:

Тонкое мелирование — такие техники, как "бейбилайтс", помогают смягчить контраст. Этот вариант особенно хорошо подходит для светлых волос или волос с мягкой натуральной основой, поскольку он визуально распределяет седые волосы в общем цвете, делая их менее заметными.

Окрашевание бейбилайтс Фото - hairby_cassandrarose

Справка: окрашивание "бейбилайтс" — это техника осветления прядей только на верхнем слое волос, причем самым бережным образом.

Полуперманентное окрашивание — этот тип окрашивания работает иначе, чем классическое, потому что он не действует путем окисления и не агрессивно раскрывает кутикулу волоса. Вместо этого он наносит цвет на поверхность. Это приводит к более мягкому, менее равномерному, но и более естественному виду. Он не закрашивает седину на 100%, и именно в этом его преимущество. Вместо того чтобы полностью скрывать ее, он маскирует.

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