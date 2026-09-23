Секрет во все не в "святости": вот почему святая вода не портится годами

Эколог дал четкий ответ

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Каждый год на Крещение Господне миллионы людей набирают освященную воду, замечая удивительную вещь: она может простоять в банке или бутылке месяцы и даже годы, оставаясь свежей и чистой. Многие видят в этом исключительно чудо, однако у науки есть вполне логичное объяснение этому феномену.

В threads завирусился пост инженер-эколога Сергея. По его словам, секрет долговечности крещенской воды кроется в сочетании нескольких простых химических и физических факторов.

"Святая вода не портится годами. Это любая бабушка знает. Как эколог объясню, почему так бывает. Без чуда, просто химия. Вода сама по себе не портится, ее портят микробы. А в январе вода холодная и микробов в ней минимум, еще крышка на бутылке, темный шкаф, прохлада. Некоторые еще кладут серебряную ложку, а серебро тоже приостанавливает бактерии", — написал Сергей.

Почему водопроводная или родниковая вода в январе хранится дольше?

Сама по себе чистая вода не имеет свойства портящегося продукта. Причиной "цветения", появления неприятного запаха или осадка всегда становятся микроорганизмы и бактерии.

Зимний фактор и минимум микробов: В январе, когда набирают воду, стоит холодная погода. В этот период активность бактерий в природных водоемах и водопроводе находится на минимальном уровне.

В январе, когда набирают воду, стоит холодная погода. В этот период активность бактерий в природных водоемах и водопроводе находится на минимальном уровне. Идеальные условия хранения: Как правило, святую воду набирают в чистую тару, плотно закрывают крышкой и ставят в прохладное, темное место (например, в шкаф или возле икон). Отсутствие солнечного света и тепла не дает оставшимся микроорганизмам размножаться.

Как правило, святую воду набирают в чистую тару, плотно закрывают крышкой и ставят в прохладное, темное место (например, в шкаф или возле икон). Отсутствие солнечного света и тепла не дает оставшимся микроорганизмам размножаться. Ионы серебра: Во время освящения в храмах часто используют серебряные кресты и чаши, а дома многие по традиции опускают в воду серебряную ложку. Серебро обладает выраженным антибактериальным эффектом, который приостанавливает жизнедеятельность бактерий.

Напомним, с 2023 года, после перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь, даты религиозных праздников сдвинулись на две недели. В результате Крещение теперь празднуют 6 января вместо 19-го.