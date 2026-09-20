Не выбрасывайте пустую бутылку: ее можно превратить в "умный вазон"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Растения будут сами "пить" столько, сколько нужно
Выращивание домашней мяты, ароматного базилика или мелкой рассады иногда заканчивается разочарованием. Если пропустить полив, растения опускают листья и увядают. При этом пустая пластиковая бутылка может навсегда решить эту проблему и избавить от рутины с поливом.
Идеей, как из пластиковой бутылки и веревки сделать автополив для растений, поделились на YouTube-канале Vola Nina TV. Повторить это сможет каждый.
Суть этой конструкции базируется на капиллярном эффекте. Благодаря промежуткам между волокнами веревочного фитиля влага способна самостоятельно подниматься из нижнего резервуара прямо к подсохшему субстрату. Преимущество такого метода полива в том, что система сама доставляет столько жидкости, сколько требует растение, полностью исключая как пересыхание, так и избыточное переувлажнение почвы.
- Хорошо промойте бутылку и аккуратно разрежьте ее пополам.
- В пластиковой крышке пробейте небольшое отверстие и протяните сквозь него толстую хлопчатобумажную нить, которая будет служить проводящим фитилем.
- Переверните верхнюю часть горлышком вниз и вставьте ее в нижнюю половину бутылки.
- Верх заполните грунтом и высадите цветок, а в нижнюю часть налейте воды так, чтобы до нее доставал кончик нити.
Такой вазон идеально подойдет для влаголюбивых трав, но не для суккулентов. А если внешний вид прозрачного пластика кажется неэстетичным, горшок всегда можно красиво задекорировать, плотно обмотав его джутовой бечевкой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно использовать пустую пачку из-под майонеза.