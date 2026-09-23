Молодую жену юмориста Петросяна внесли в базу врагов Украины: кто она такая (фото)
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Она поддерживает убийства украинцев и путинский режим
Татьяна Брухунова — российская театральная деятельница и жена известного путиниста Евгения Петросяна, который старше нее на 44 года. Недавно женщина попала в украинскую базу "Миротворец" за поддержку "СВО" и путинского режима.
"Телеграф" рассказывает, что известно о Татьяне Брухуновой, и что она говорит о войне в Украине.
Татьяна Брухунова — кто она такая?
Брухунова — российский театральный менеджер, директор Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна, наиболее известная как пятая жена юмориста.
Татьяна родилась 13 марта 1989 года в Туле. Она окончила Московский государственный университет культуры и искусств по специальности "Менеджмент".
В студенчестве Брухунова увлеклась арт-менеджментом, администрировала фан-сайты и страницы артистов. Позже устроилась на работу в Театр эстрадных миниатюр Евгения Петросяна. После смерти прежнего директора театра в 2016 году заняла эту должность.
В декабре 2019 года стало известно о ее браке с Евгением Петросяном. В браке у пары родились двое детей — сын Ваган (2020 год) и дочь Матильда (2023 год).
Брухунова активно ведет страницу в Instagram, где делится кадрами из своей жизни. Если ранее она скрывала свои отношения с Петросяном, то теперь публикует совместные фото с ним и их детьми. Также Татьяна демонстрирует публике свой аутентичный стиль и экстравагантные наряды.
Что Брухунова говорит о войне?
Татьяна публично выражает поддержку российским военным, а также делилась в социальных сетях сообщениями о гибели близких знакомых, участвовавших в боевых действиях на стороне РФ.
В ноябре 2025 года Брухунова опубликовала в сети фото, на котором позировала в кофте с надписью: "Порвем за Россию". После этого она получила много хейта от самих россиян и не только. Также она критиковала мужчин, которые не хотят идти на "СВО" убивать украинцев.
Теперь путинистка попала в базу "Миротворец". А ее муж Евгения Петросян был внесен в эту базу еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину — в 2017 году.
- Для справки:
"Миротворец" (myrotvorets.center) — это украинский волонтерский веб-сайт с открытой базой данных. Он был основан в 2014 году для документирования лиц, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности Украины.
На этой платформе собраны данные о военных, предателях, коллаборантах и даже иностранцах, которые поддерживают российскую агрессию в Украине. "Миротворец" не является официальным государственным органом, однако многие личности из этой базы имеют подозрения от Службы безопасности Украины.
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