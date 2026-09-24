Как сохранить морковь на всю зиму: фермеры из США напомнили о старом способе

Для зимнего хранения они используют естественный принцип

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Если вы хотите сохранить морковь в течение всей зимы – не стоит мыть ее после покупки, а приобрести лучше небольшую, с сухими кончиками и корешками. Если есть ботва – ее нужно срезать.

Одним из способов сохранить морковь надолго поделилась американская пара блоггеров Джейкоб и Микаэла в блоге the_lazy_acres. Они фермеры из штата Висконсин. Их секрет — природные условия для моркови, как будто ее и не выкапывали. Это древний способ сохранить морковь в опилках или песке.

Для этого нужна большая бочка (ведро или высокий пластиковый таз), песок или опилки и вода. Морковь предварительно нужно немного подготовить – после срезки ботвы надо дать срезам подсохнуть.

Морковь укладывают слоями в бочку, пересыпая слегка влажным песком или опилками. Чередуют до тех пор, пока есть место в контейнере.

Важно — храниться морковь таким образом при температуре от 0 до 4 °C при высокой влажности воздуха. Для этого могут подойти погреб, прохладный угол подвала или утепленный гараж.

"В разгар зимы, вместо того, чтобы копаться в морозильной камере, вы просто погрузите руку в контейнер и достанете хрустящую, свежую морковь", — описывают блоггеры качества способа. Такое хранение в целом очень популярно в США.

В виртуальном музее моркови, который ведет британский автор, отмечают, что в таком хранилище морковь продержится до шести месяцев, тогда как хранение в холодильнике около месяца. Там также можно использовать принцип слоев, перекладывая морковь бумажными полотенцами. Важно хранить вместе с яблоками нельзя.

Ранее "Телеграф" рассказывал интересный способ сохранить морковь максимально сочной в воде в холодильнике. Так она сохраняет свои качества до трех недель.