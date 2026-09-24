При проверке ТЦК на улице нужно помнить важную вещь: она вам поможет в будущем

Юрист советует зафиксировать свою позицию на видео

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При проверке документов представителями ТЦК и СП гражданам не следует спорить о том, какие данные правильны, если в "Резерв+" и в бумажном документе они отличаются. Вместо этого следует зафиксировать различия и собственную позицию на видео.

Как рассказала в комментарии "Телеграфу" военная юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова, преимущество во время проверки все равно имеет то, что записано в реестре "Оберіг". Детальнее в метариале: "Резерв+" или бумажный билет: какой документ аннулируется прямо во время проверки ТЦК

Так что важен не конкретный документ, бумажный или электронный, а данные, внесенные в реестр. Документ нужно предъявить, а затем сообщить о том, какое именно расхождение и есть ли обращение относительно корректировки данных. По словам Терновой, действующий порядок проверки документов предусматривает фиксацию на видео, поэтому эту запись можно использовать.

"Следует четко, спокойно отметить на камеру, в чем именно расхождение и подавалось ли заявление на исправление данных. Это не изменяет правовых последствий самого расхождения, но формирует доказательную базу для дальнейшего обжалования, если действия сочтут неправомерными", — юрист объяснила, почему важно именно такое поведение.

Что касается того, брать ли повестку на уточнение данных, Терновая замечает — лучше получить, ведь отказ от документа может привести к составлению акта и последующей доставке лица в ТЦК. Если заявление на коррекцию информации в реестре уже подано, то подтверждающий документ по этому поводу нужно иметь при себе.

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