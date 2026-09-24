Когда закончится война в Украине: демограф назвала точный год

Демографиня подчеркнула, что завершение боевых действий не будет означать мгновенное восстановление населения

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Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что война может закончиться в 2027 году. Она подчеркнула – это ее личное чувство.

Об этом она рассказала "Телеграфу", комментируя демографические потери Украины из-за войны. "Цена войны" для Украины уже около 10 млн человек. Но эти потери не необратимы.

"Я думаю, что в следующем году всё закончится. Не знаю, почему я так считаю. Просто чувствую. Думаю, что в 2027 году всё закончится. Но не думайте, что всё сразу закончится в демографическом плане. Кстати, эти 10 миллионов — это не необратимые потери. Нет. Я надеюсь, что мы многое вернём: территории, людей", — сказала Либанова, отметив, что видит предпосылки для окончания войны.

Полное интервью "Телеграфу" читайте по ссылке: В 2027 году все закончится. Мы вернем территории и людей – Либанова о мобилизации женщин, беби-бум и мигрантов

Что касается оценки потерь Украины в 10 млн человек, то Либанова подчеркнула, что снижение рождаемости все равно было бы, но война стала дополнительным фактором. Аналогичная ситуация и со смертностью. Напомним, по последним данным в Украине проживает около 29 миллионов граждан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские абитуриенты массово поступали на менеджер. Государство вместо этого предоставляло гранты на другие специальности.