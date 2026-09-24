Як зберегти моркву на всю зиму: фермери з США нагадали про старий спосіб

Для зимового зберігання вони використовують природний принцип

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Якщо ви хочете зберегти моркву протягом усієї зими — не варто мити її після покупки, а придбати краще меншу, з сухими кінчиками та корінцями. Якщо є бадилля — його потрібно зрізати.

Одним із способів зберегти моркву надовго поділилась американська пара блогерів Джейкоб та Мікаела у блозі the_lazy_acres. Вони фермери зі штату Вісконсин. Їхній секрет — природні умови для моркви, наче її і не викопували. Це давній спосіб зберегти моркву у тирсі чи піску.

Для цього потрібна велика діжка (відро чи високий пластиковий таз), пісок чи тирса та вода. Моркву попередньо треба трохи підготувати — після зрізання бадилля треба дати зрізам підсохнути.

Моркву укладають шарами в діжку, пересипаючи злегка вологим піском чи тирсою. Чергують доти, поки є місце в контейнері.

Важливо — зберігатися морква у такий спосіб має при температурі від 0 до 4 °C за високої вологості повітря. Для цього можуть підійти льох, прохолодний кут підвалу або утеплений гараж.

"У розпал зими, замість того, щоб порпатися в морозильній камері, ви просто занурите руку в контейнер і дістанете хрустку, свіжу моркву", — описують блогери якості способу. Засіб загалом дуже популярний в США.

У віртуальному музеї моркви, який веде британський автор, зауважують, що в такому сховищі морква протримається до шести місяців, тоді як зберігання в холодильнику — близько місяця. Там також можна використовувати принцип шарів, перекладаючи моркву паперовими рушниками. Важливо — зберігати разом із яблуками не можна.

Раніше "Телеграф" розповідав цікавий спосіб зберегти моркву максимально соковитою у воді в холодильнику. Так вона зберігає свої якості до трьох тижнів.