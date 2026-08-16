Когда хочется поесть, но мало денег: украинка назвала идеальное копеечное блюдо

Всего 22 грн — и ужин готов

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Когда бюджет ограничен, а хочется не просто перекусить, а нормально наесться, пригодятся простые домашние блюда. В сети назвали бюджетный и вкусный вариант – вареники с картофелем. По рецепту из доступных продуктов можно приготовить около 50 штук – и это будет стоить копейки.

У Threads завирусился вопрос: "Что вы едите, когда денег мало, но хочется нормально поесть?". Среди ответов пользователей больше всего лайков набрал комментарий Анастасии Мусиенко. "Делаю вареники с картофелем" , — написала украинка.

Вареники – бюджетное блюдо

В своем блоге она также поделилась рецептом бюджетного блюда. Из указанного количества продуктов выходит примерно 50 вареников.

Как приготовить вареники с картофелем.

Для теста понадобятся:

300 г пшеничной муки;

1 чайная ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка растительного масла;

225-250 г кипятка.

Для начинки:

500 г вареного картофеля;

20 г сливочного масла 72,5%;

соль и специи по вкусу.

Сначала нужно смешать сухие ингредиенты и растительное масло, после чего залить все кипятком. Массу быстро перемешивают ложкой, затем осторожно вымешивают руками. Важно помнить, что тесто на этом этапе горячее. А для начинки картофель отваривают, полностью сливают воду и разминают в пюре. Далее добавляют сливочное масло, соль и специи.

Сколько стоят домашние вареники

Для ориентировочного расчета "Телеграф" обратился к Gemini. ИИ использовал средние розничные цены на базовые продукты в магазинах Украины на 2026 год. Так, мука (300 г) обойдется примерно в 6 грн, сахар – 0,20 грн, соль – около 0,15 грн, растительное масло – примерно 1 грн, а вода – около 0,05 грн.

Для начинки 500 г картофеля будут стоить ориентировочно 7,50 грн, 20 г сливочного масла – около 7 грн, а соль и специи – примерно 0,50 грн. Таким образом, общая стоимость всех ингредиентов составляет около 22,40 грн.

Из этого количества продуктов выходит ориентировочно 750-800 г готовых вареников, или около 50 штук. Это примерно 3-4 сытных порции, поэтому одна порция обойдется ориентировочно в 5,50-7,50 грн.

Отметим, что для многих приготовление этого блюда может оказаться непростым. Раньше мы писали, как варить вареники, чтобы не порвались в воде.