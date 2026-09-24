Умерла вдова Высоцкого

Марина Влади умерла в Париже

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Французская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает Le Figaro. Влади получила известность благодаря ролям во французских фильмах "Колдунья", "Современная история: Королева пчел", а также браку с советским поэтом, музыкантом и актером Владимиром Высоцким.

Марина Влади родилась в семье оперного певца Владимира Полякова-Байдарова и балерины Милицы Энвальд. Ее родители были выходцами из России: семья покинула страну после революции 1917 года.

Фото: Getty Images

В кино Влади начала сниматься в десять лет. Международное признание ей принесла, в частности, роль в фильме "Современная история: Королева пчел". За эту работу актриса получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Фото: Getty Images

Брак с Высоцким

Владимир Высоцкий и Марина Влади познакомились в июле 1967 года во время Международного кинофестиваля в Москве. Через три года они поженились и оставались вместе вплоть до смерти Высоцкого в 1980 году.

Из-за работы супругам часто приходилось жить порознь: Влади находилась во Франции, а Высоцкий — в Советском Союзе. После смерти мужа Влади написала книгу воспоминаний "Владимир, или Прерванный полет", которая вышла в 1987 году. В ней она подробно рассказала об их отношениях, совместной жизни, а также о проблемах Высоцкого с алкоголем и наркотиками в последние годы.

Последние 10-15 лет она вела весьма уединенный образ жизни в Париже. Актриса практически не общалась с прессой и старалась не высказываться о политике.

Ранее мы писали, что связывает Высоцкого с Украиной. Оказывается, он имел украинские корни.