Короли контрафакта: как продать кроссовки Nike за 380 грн и заработать на этом миллионы – мастер-класс

Кто занимается подделкой брендовой одежды и обуви в Украине

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В Николаеве в одном цехе производили одежду Nike, Gucci, Versace и еще десяток брендов. Правда, вся она контрафактная. На месте изъяли товар и имущество на 50 млн грн. Только это производство за время существования, судя по всему, продало "брендовой одежды" на десятки миллионов гривен.

И это всего один цех. В Украине существует мощный чёрный рынок фальсификата. Причем "брендовую одежду" продают не только на рынках и в маленьких магазинах, но и в дорогих бутиках. Иногда подделку трудно отличить от оригинала. Этот рынок не только наносит ущерб владельцам брендов и обманывает клиентов, но и часто избегает уплаты налогов.

О том, кто занимается фальсификатом одежды и обуви в Украине и где он продается, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

Крупные игроки, такие как одесская компания Violeta Wonex (Ирина Павличенко), массово завозят дешевые копии известных брендов из Китая, открыто ведут соцсети и продают товары оптом и в розницу, несмотря на уголовные производства за подделки и миллионные изъятия товара.

открыто ведут соцсети и продают товары оптом и в розницу, несмотря на уголовные производства за подделки и миллионные изъятия товара. Импортеры часто находят лазейки: копируют дизайн или названия брендов с незначительными изменениями (например, меняют буквы в названии или не наносят логотип), чтобы формально избежать ответственности за нарушение прав на торговую марку.

(например, меняют буквы в названии или не наносят логотип), чтобы формально избежать ответственности за нарушение прав на торговую марку. Кроме китайского импорта, в Украине действуют собственные цеха (Львовщина, Харьков, Николаев, Одесса), производящие дорогой фальсификат "люксового качества". В частности, сеть магазинов Lakotiy и ее основатель Александр Лакотий стали фигурантами расследования БЭБ из-за подпольного цеха в Буске, производящего товар на миллионы гривен.

и ее основатель Александр Лакотий стали фигурантами расследования БЭБ из-за подпольного цеха в Буске, производящего товар на миллионы гривен. Руководители обеих масштабных сетей (Ирина Павличенко и Александр Лакотий) оформлены как ФОП на второй группе единого налога и платят всего несколько тысяч гривен в месяц на фоне миллионных оборотов и производств относительно незаконного использования торговых марок.

Как фальсификат попадает на полки: оптовые импортеры из Китая

Украинским производителям фальсификата трудно конкурировать с китайцами, поэтому самую большую прибыль получают те, кто наладил масштабный ввоз товара в Украину из Китая. Здесь есть свои нюансы: дешевый китайский товар часто заметно отличается от настоящего бренда – цветом, качеством материалов, неаккуратными швами и т.д.

Один из крупнейших оптовиков – одесская компания Violeta Wonex. Они едва ли не единственные среди конкурентов имеют популярные соцсети, физические розничные магазины и публичную владелицу. В TikTok у компании почти 240 тыс. подписчиков, в Instagram – около 53 тыс., что в разы превышает показатели абсолютного большинства украинских производителей.

В своих соцсетях Violeta Wonex рекламирует обувь, напоминающую модели известных брендов, однако не содержащую "чужих" логотипов. Так что пока дизайн повторяет мировые тренды, но обходится без чужой торговой марки – формально это не фальсификат.

Однако, кроме розницы, компания занимается оптовыми продажами. На сайте violeta-wonex.com.ua "брендовой" обуви больше, чем в столичном ЦУМе, а цены в некоторых случаях ниже в 8-9 раз. К примеру, Violeta Wonex предлагает похожие на New Balance кроссовки за 1,3 тыс. грн (продаются ящиками по восемь пар), тогда как оригинальная пара на официальном сайте NB стоит 10 тыс. грн.

Цены на кроссовки отличаются в разы

На сайте можно встретить и обувь стоимостью от 140 грн за пару (только оптом). Кое-где это откровенный фальсификат, а иногда – копии с искаженными названиями. Например, за 1430 грн можно приобрести кроссовки, очень похожие на Balenciaga, хотя на фото полного названия бренда не видно.

За ящик обуви просят 11,4 тыс. грн

Очень похожие кроссовки на сайте "Эпицентра" (в качестве маркетплейса) продают за 1040 грн, но на язычке вместо "Balenciaga" нанесена надпись "Baleaicnga". Юридически чужую торговую марку не использовали, однако практически создали полную имитацию оригинала. Подобный товар встречается на всех крупных маркетплейсах.

Кроссовки Baleaicnga на сайте "Эпицентра"

Сайт Violeta Wonex предлагает и замшевые Nike всего за 380 грн, в то время как оригинальная модель (Nike Blazer Low Monarch Orange) стоит около 7,6 тыс. грн. Разница заметна даже на фото: у настоящих Nike – фактурная замша, четкие пропорции "свуша" и надежная поддержка пятки, тогда как китайская версия имеет искусственный заменитель с "пластиковой" текстурой, упрощенную геометрию швов и небрежную посадку.

Кроссовки Nike на сайте Violeta Wonex

Брендом Violeta Wonex владеет Ирина Павличенко. Она активно снимается в видео для соцсетей розничного магазина и имеет две торговые точки в Одессе: на ул. Филатова, 33А и на ул. Новощепной Ряд, 2 ("Привоз").

Ирина Павличенко в соцсетях

Павличенко в кадре общается с клиентами и продавцами, рассказывает о питании, показывает роскошный дом и цветы от тайного поклонника. Такая открытость – одна из причин популярности бренда в соцсетях.

Однако перед налоговой Ирина Михайловна, вероятно, не настолько искренняя. Кроме торговой марки, на нее на протяжении 20 лет оформлен ФОП второй группы с КВЭДом "оптовая торговля", который платит единый налог 1,7 тыс. грн и по закону не может иметь годовой оборот более 7,2 млн грн.

Компания Павличенко фигурировала в нескольких уголовных производствах по ст. 229 УК (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования). В 2024 году у нее арестовали (а впоследствии сняли арест) 52 тыс. пар (!) контрафактной обуви: более 37 тыс. пар Nike, 11,1 тыс. пар Adidas, 2,4 тыс. пар New Balance и даже 208 пар Armani. Однако ни одно из производств ничем не завершилось, и бизнес продолжает процветать.

Как работает рынок контрафакта в Украине. Инфографика "Телеграфа"

Дорогое – не всегда оригинальное

Наряду с китайским импортом активно развивается и "брендовая" одежда украинского производства. Подпольные цеха за последние годы правоохранители выявляли на Львовщине, в Харькове, Николаеве и Одессе. Украинский фальсификат стоит значительно дороже и часто имеет неплохое качество.

К примеру, БЭБ во Львовской области расследует деятельность сети магазинов Lakotiy. Интересно, что на своем сайте они даже не скрывают происхождения товаров: "Еще недавно мы занимались продажей исключительно оригинальных вещей, но последние 5 лет продаем лишь люксовое качество, которое не отличить от оригинала", — говорится в сообщении.

Сайт Lakotiy

На сайте представлены одежда и обувь Moncler, Balenciaga, New Balance, Nike по довольно высоким ценам: свитшот "от Stone Island" предлагают за 7 тыс. грн, кроссовки известных брендов – за 4–5 тыс. грн (оригиналы стоят в разы дороже).

Сайт Lakotiy — предложения

БЭБ открыло производство против Lakotiy по заявлению представителей бренда Moncler. В материалах дела отмечается, что поддельную продукцию сбывали через магазин Amble Fashion Store во Львове (ул. Кулиша, 36), который активно рекламировали на страницах Lakotiy.

Правоохранители раскрыли подпольный швейный цех в городе Буск во Львовской области, где изъяли 2570 единиц поддельной брендовой одежды. Убытки владельцев прав оценили в 64,2 млн грн.

Lakotiy даже запустили курс, где за 100 долларов обещают научить тонкостям продажи "товарки" (интересно, входят ли туда секреты сбыта контрафакта?). К слову, в рекламной кампании курса использовали фото певца Ильи Парфенюка.

Реклама курса

Владелец бизнеса – 23-летний Александр Лакотий, зарегистрированный в Буске, где как раз и работал нелегальный цех. Парень продвигает свои магазины через соцсети и рассказывает об успехе в бизнесе. В материалах БЭБ фигурируют восемь человек, причастных к организации этого производства, среди которых и сам Александр.

Несмотря на расследование, магазины работают и дальше. Проблема не только в миллионном ущербе для мировых брендов: такая деятельность наносит сокрушительные удары по государственному бюджету и мешает честным украинским производителям, которые вкладывают средства в собственные торговые марки, платят налоги и вынуждены конкурировать с "дешевым люксом". Что интересно, Лакотий, как и Павличенко, зарегистрирован как ФОП на второй группе и платит всего несколько тысяч гривен налогов в месяц.

"Телеграф" публично обращается к правоохранителям с требованием объяснить, почему, несмотря на открытые уголовные производства, короли контрафакта продолжают работать, зарабатывают миллионы и остаются в тени украинской налоговой системы.