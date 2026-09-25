Заплатить штраф, чтобы сняться с розыска ТЦК? Почему это не всегда верный шаг

Адвокаты объяснили, почему это может не снять вопрос

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Прежде чем платить штраф за нарушение военного учета от ТЦК через приложение "Резерв+", следует сначала проверить законность самого внесения военнообязанного в розыск. После признания вины вернуть дело назад будет сложно.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "В розыске" из-за ТЦК: как законно убрать отметку в реестре "Оберег"

Многие пытаются пойти по самому простому пути: признать нарушение и сразу уплатить штраф через приложение "Резерв+", надеясь, что розыск исчезнет автоматически. Однако, по словам адвокатов, это рискованный, а во многих случаях еще и бесполезный выбор.

"Такой путь не всегда решает проблему, поскольку после уплаты штрафа нарушение часто не исчезает, или исчезает на короткое время и снова появляется", — пояснил адвокат Александр Дубовой.

Что означает каждый статус в "Резерв+". Источник: kora-guide.com

Кроме того, такой шаг усложняет дальнейшую защиту. Признанием правонарушения и уплатой штрафа человек фактически подтверждает свою вину. После этого доказать незаконность действий ТЦК в суде становится гораздо труднее.

Штрафы от ТЦК – за что и какие суммы

ТЦК может наложить штраф за неявку по повестке, нарушение правил военного учета, невыполнение требований законодательства. Ответственность регламентирована статьями 210 и 210-1 КУоАП. Суммы штрафов составляют от 17 000 до 25 500 гривен.

Срок обжалования считается с даты, когда вы увидели постановление. Если открыто исполнительное производство, может произойти арест счетов. Также сумма штрафа может вырасти, так как прибавляются проценты исполнительного сбора и расходы на исполнительное производство. Постановление может быть отменено, это также отображается в "Резерве+".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить штраф от ТЦК и оплатить его через "Резерв+". В приложении "Резерв+" есть четыре типа цветной маркировки.