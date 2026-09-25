Забудьте про пластикові підвіконня: яке рішення повністю змінює інтер’єр (фото)

Таке рішення особливо зручне для маленької кімнати

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У невеликій кімнаті важливо використовувати кожен вільний метр. Замість стандартного підвіконня можна встановити широку стільницю, яка матиме одразу кілька функцій.

Про таку ідею "Телеграфу" розповів досвідчений майстер Юрій. За його словами, подібні рішення дозволяють не просто змінити вигляд кімнати, а й заощадити простір.

Детальніше у матеріалі: "Вініл замість ламінату та літаюча стеля: головні тренди й антитренди в ремонті житла".

Таке рішення особливо зручно використовувати в дитячій. Стільниця може слугувати робочим столом, а за потреби — навіть перетворитися на спальне місце.

Ширину стільниці можна підібрати залежно від розмірів кімнати та потреб дитини. Вона може стати місцем для навчання вдень, а правильно організований простір під нею допоможе звільнити додаткове місце в кімнаті.

Головна перевага такого варіанту — практичність. Замість звичайного підвіконня з’являється повноцінна поверхня, яку можна використовувати щодня.

Широке підвіконня допоможе заощадити простір у невеликій кімнаті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому ремонт часто обходиться значно дорожче, ніж планували спочатку.