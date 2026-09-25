Не все продукты в "АТБ" хранят одинаково: какие товары в приоритете

Для таких товаров критически важно не нарушить температурный режим

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Свежесть продуктов для супермаркетов на первом месте, поэтому в "АТБ" на складах первыми принимают замороженные товары и мясо. Здесь важно выдержать температурный режим.

Как рассказал "Телеграфу" сотрудник "АТБ", полученные продукты уходят либо сразу на витрину, либо на хранение в специальных холодильных камерах. Они могут быть как с плюсовой, так и с отрицательной температурой. "Растаять ничего не успевает", — отмечает источник.

Заметим, перечень замороженных товаров немал: полуфабрикаты, свежезамороженные овощи и фрукты, тесто и выпечка, мороженое и т.д. Чтобы они сохраняли свои качества и были безопасны для потребителя, их нельзя размораживать, а затем замораживать повторно. Поэтому в морозильниках обычно должно быть около -18 -14 градусов.

Витрина с охлажденным мясом/ Источник: Молодой буковинец

В холодильных витринах, где хранится мясо, птица или свежая рыба, поддерживается температура от 0 до +2 градусов. При чуть более высокой температуре хранятся молочные продукты, готовые салаты и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в супермаркетах сети магазинов "АТБ" начали появляться новые отделы. Речь идет о продаже свежего мяса, разнообразных сыров и т.п.