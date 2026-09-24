Укр

Слишком дорогие? Почему не во всех "АТБ" есть кассы самообслуживания

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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В компании работают над этим вопросом Новость обновлена 24 сентября 2026, 18:22
В компании работают над этим вопросом. Фото Коллаж "Телеграфа"

У компании есть определенные предостережения относительно внедрения таких зон в магазинах

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В современном мире кассы самообслуживания в супермаркетах позволяют экономить время и человеческий ресурс. Однако в сети "АТБ" такой формат пока не слишком распространен.

"Телеграф" расскажет, в чем причина этого явления. Следует отметить, что компания работает над этим вопросом.

В настоящее время кассы самообслуживания имеются лишь примерно в 20% магазинов сети "АТБ". Но из-за высоких затрат и специфики работы дискаунтера компания вынуждена внедрять их постепенно.

Главные причины отсутствия касс самообслуживания в "АТБ":

  • Риск краж. Без должного контроля значительно растет количество неоплаченных товаров.
  • Нехватка персонала и охраны. Для безопасной работы зон самообслуживания нужны дополнительные работники и охранники, которых недостаточно.
  • Формат работы дискаунтера. Бизнес-модель сети "АТБ" базируется на максимальном сокращении расходов для удержания низких цен на товары. А установка и обслуживание терминалов самообслуживания требуют значительных инвестиций.
  • Площадь магазинов и поток покупателей. Не все помещения, где расположены магазины сети, физически позволяют удобно разместить зону самообслуживания без создания дополнительных мест скопления клиентов.
Кассы самообслуживания
Кассы самообслуживания. Фото иллюстративное

В то же время, компания постепенно расширяет практику внедрения касс самообслуживания. В настоящее время такими зонами оборудуются новые или реконструированные магазины, и сеть планирует и дальше увеличивать их количество по всей Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему покупатели остаются без обещанных скидок в "АТБ".

Теги:
#Покупатели #Товары #Самообслуживание #Кассы #АТБ