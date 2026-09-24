Слишком дорогие? Почему не во всех "АТБ" есть кассы самообслуживания
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У компании есть определенные предостережения относительно внедрения таких зон в магазинах
В современном мире кассы самообслуживания в супермаркетах позволяют экономить время и человеческий ресурс. Однако в сети "АТБ" такой формат пока не слишком распространен.
"Телеграф" расскажет, в чем причина этого явления. Следует отметить, что компания работает над этим вопросом.
В настоящее время кассы самообслуживания имеются лишь примерно в 20% магазинов сети "АТБ". Но из-за высоких затрат и специфики работы дискаунтера компания вынуждена внедрять их постепенно.
Главные причины отсутствия касс самообслуживания в "АТБ":
- Риск краж. Без должного контроля значительно растет количество неоплаченных товаров.
- Нехватка персонала и охраны. Для безопасной работы зон самообслуживания нужны дополнительные работники и охранники, которых недостаточно.
- Формат работы дискаунтера. Бизнес-модель сети "АТБ" базируется на максимальном сокращении расходов для удержания низких цен на товары. А установка и обслуживание терминалов самообслуживания требуют значительных инвестиций.
- Площадь магазинов и поток покупателей. Не все помещения, где расположены магазины сети, физически позволяют удобно разместить зону самообслуживания без создания дополнительных мест скопления клиентов.
В то же время, компания постепенно расширяет практику внедрения касс самообслуживания. В настоящее время такими зонами оборудуются новые или реконструированные магазины, и сеть планирует и дальше увеличивать их количество по всей Украине.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему покупатели остаются без обещанных скидок в "АТБ".