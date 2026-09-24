Слишком дорогие? Почему не во всех "АТБ" есть кассы самообслуживания

У компании есть определенные предостережения относительно внедрения таких зон в магазинах

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В современном мире кассы самообслуживания в супермаркетах позволяют экономить время и человеческий ресурс. Однако в сети "АТБ" такой формат пока не слишком распространен.

"Телеграф" расскажет, в чем причина этого явления. Следует отметить, что компания работает над этим вопросом.

В настоящее время кассы самообслуживания имеются лишь примерно в 20% магазинов сети "АТБ". Но из-за высоких затрат и специфики работы дискаунтера компания вынуждена внедрять их постепенно.

Главные причины отсутствия касс самообслуживания в "АТБ":

Риск краж. Без должного контроля значительно растет количество неоплаченных товаров.

Без должного контроля значительно растет количество неоплаченных товаров. Нехватка персонала и охраны. Для безопасной работы зон самообслуживания нужны дополнительные работники и охранники, которых недостаточно.

Для безопасной работы зон самообслуживания нужны дополнительные работники и охранники, которых недостаточно. Формат работы дискаунтера. Бизнес-модель сети "АТБ" базируется на максимальном сокращении расходов для удержания низких цен на товары. А установка и обслуживание терминалов самообслуживания требуют значительных инвестиций.

Бизнес-модель сети "АТБ" базируется на максимальном сокращении расходов для удержания низких цен на товары. А установка и обслуживание терминалов самообслуживания требуют значительных инвестиций. Площадь магазинов и поток покупателей. Не все помещения, где расположены магазины сети, физически позволяют удобно разместить зону самообслуживания без создания дополнительных мест скопления клиентов.

Кассы самообслуживания. Фото иллюстративное

В то же время, компания постепенно расширяет практику внедрения касс самообслуживания. В настоящее время такими зонами оборудуются новые или реконструированные магазины, и сеть планирует и дальше увеличивать их количество по всей Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему покупатели остаются без обещанных скидок в "АТБ".