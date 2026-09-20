В "АТБ" появился отдел, удививший покупателей: такие есть не везде

Компания расширяет ассортимент товаров

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В некоторых супермаркетах сети "АТБ" начали появляться отделы, которые очень радуют покупателей. В них продается свежее мясо, колбасыи сыры.

Об этом рассказывает пользователь под ником margen_talks в социальной сети Threads. Люди отмечают большой ассортимент и хорошее качество товара.

Автор отметил, что "АТБ" продолжает удивлять клиентов. А открытие таких отделов свидетельствует о высоком уровне сети.

"АТБ вышел на новый уровень. Открылся отдел мяса и сыров, это уже уровень pro МАХ)", — говорится в сообщении.

В АТБ начали появляться новые отделы

Судя по фото, в отделе много разновидностей мяса и субпродуктов. В частности, свинина, курятина, индюшатина, а также сосиски и сардельки. Также на прилавках есть и готовая к употреблению продукция – вареные колбасы и сыры.

На прилавках широкий ассортимент продукции

Цены на мясо и мясные продукты в таких отделах указаны за 100 грамм

Как отреагировали в сети?

Пользователи отмечают, что уже давно пользуются такими отделами в "АТБ" в своих городах и отмечают приемлемые цены и неплохое качество мяса. Однако некоторые отмечают, что случается и плохая продукция, но это зависит от города и конкретного магазина.

"У них там мясо обветреное и пропавшее не рекомендую что-нибудь брать";

"Все зависит от магазина. И его трафика. В том, что возле меня мясо всегда свежее. Его к вечеру разбирают в ноль. И утром снова свежее. И цены часто ниже, чем аналогичные мясные позиции в других магазинах";

"Впервые вижу такое АТБ";

"Называется Гастрорыночек";

"Да, это уже не для пьяниц магазин, а для нормальных людей";

"Да он всегда был норм) Это уже к местному контингенту вопрос";

Комментарии пользователей

"Ого, прикольно. Это, наверное, в Киеве разве что";

"Месяца три, как открыли этот отдел в АТБ, что у меня на районе. Часто там беру мясо, все отлично";

"Брала там, нормальное мясо", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что покупатели чаще всего воруют у "АТБ".