В "АТБ" появился отдел, удививший покупателей: такие есть не везде
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Компания расширяет ассортимент товаров
В некоторых супермаркетах сети "АТБ" начали появляться отделы, которые очень радуют покупателей. В них продается свежее мясо, колбасыи сыры.
Об этом рассказывает пользователь под ником margen_talks в социальной сети Threads. Люди отмечают большой ассортимент и хорошее качество товара.
Автор отметил, что "АТБ" продолжает удивлять клиентов. А открытие таких отделов свидетельствует о высоком уровне сети.
"АТБ вышел на новый уровень. Открылся отдел мяса и сыров, это уже уровень pro МАХ)", — говорится в сообщении.
Судя по фото, в отделе много разновидностей мяса и субпродуктов. В частности, свинина, курятина, индюшатина, а также сосиски и сардельки. Также на прилавках есть и готовая к употреблению продукция – вареные колбасы и сыры.
Как отреагировали в сети?
Пользователи отмечают, что уже давно пользуются такими отделами в "АТБ" в своих городах и отмечают приемлемые цены и неплохое качество мяса. Однако некоторые отмечают, что случается и плохая продукция, но это зависит от города и конкретного магазина.
"У них там мясо обветреное и пропавшее не рекомендую что-нибудь брать";
"Все зависит от магазина. И его трафика. В том, что возле меня мясо всегда свежее. Его к вечеру разбирают в ноль. И утром снова свежее. И цены часто ниже, чем аналогичные мясные позиции в других магазинах";
"Впервые вижу такое АТБ";
"Называется Гастрорыночек";
"Да, это уже не для пьяниц магазин, а для нормальных людей";
"Да он всегда был норм) Это уже к местному контингенту вопрос";
"Ого, прикольно. Это, наверное, в Киеве разве что";
"Месяца три, как открыли этот отдел в АТБ, что у меня на районе. Часто там беру мясо, все отлично";
"Брала там, нормальное мясо", — пишут пользователи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что покупатели чаще всего воруют у "АТБ".