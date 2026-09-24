В "АТБ" назвали три типа покупателей, которых могут заподозрить в воровстве еще на входе

Некоторые посетители персонал уже знают в лицо

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Работники сети "АТБ" иногда еще на входе могут распознать, кто из покупателей может потенциально совершить кражу. Есть три категории, на которые обращают внимание больше всего. А вот постоянных воров уже знают в лицо.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети. По его словам, на тех, кто может создать проблемы из-за кражи товара, указывают общие признаки. Это могут быть пожилые женщины с кучей сумок, люди, которые выглядят как имеющие зависимость от наркотических средств, а также громкие компании.

Также есть и те, кого называют "постоянниками". Это местные проблемные личности и воры-шопоголики. Их персонал уже знает в лицо, так что за такими посетителями следить начинают уже при входе.

Воровство в "АТБ". Фото: сгенерировано ИИ/"Телеграф"

Заметим, во время спорных моментов и работники "АТБ", и подозреваемые в краже посетители могут обратиться в полицию. Обыскивать вещи и покупателя имеет право только полиция. Охрана может предлагать показать покупки и подтвердить их чеком добровольно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди популярных товаров для кражи — кофе, алкоголь и шоколад. Последний стал абсолютным лидером.