Борщ с травой и яйца по 800 грн. Как выживают Олешки в оккупации (фото)

Там остаются около 40 детей

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Россияне устроили голод в оккупированном городе Олешки Херсонской области. Последний раз продукты завозили еще в мае, а в ближайший населенный пункт, где можно купить еду, пять часов опасного пути.

Об этом сообщает "Украинская правда". Проблемы с едой, лекарствами и соединением на оккупированном Левобережье есть также в Голой Пристани, Старой и Новой Збуревке и других населенных, но ситуация в Олешках критическая.

В Олешках остаются семьи с детьми

По подсчетам волонтеров, в оккупированном городе остается около 1,5 тысячи человек, среди которых около 40 детей. В селах общины живут еще 4 тысячи и ориентировочно 150 детей. До полномасштабного вторжения там проживало почти 40 тысяч человек.

Город разрушен. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Свет в Олешках и общине отсутствует, поэтому у людей нет возможности звонить родным. Иногда тем, кому удалось зарядить телефон от генератора, могут позвонить по телефону на 20–30 секунд или написать. Люди ищут возможность уехать и жалуются на отсутствие продуктов.

Последний раз продукты завозили в мае

В конце мая местным предпринимателям удалось ввезти в Олешки продукты. Ни одна попытка привезти еду после этого не удалась из-за мин и непрерывных обстрелов. Более того, при попытках погибали люди.

"У нас в городе обстановка просто ужасная – продукты у людей закончились, они варят себе супчик с травой, бросают туда портулак, лебеду, щирицу. О животных уже даже не говорю, им хуже всего, а я просто реву ревом и не понимаю, что делать", – рассказала жительница Олешек.

Разбитые Олешки. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Летом люди выживали благодаря тому, что удалось вырастить на огородах. Некоторым удавалось поймать голубя или фазана. Борщ варили по "новому рецепту" – из яиц, кабачков, помидоров и травы.

Цены на еду космические

В городе образовался стихийный базар, однако цены там огромные. Например, яйца стоят 800 гривен за десяток, картофель и лук – по 500, кабачки – по 250, помидоры – по 200, перец и морковь – по 75 гривен за штуку.

Чтобы купить продукты приходится пять часов идти "по дороге смерти"

Некоторые решаются идти за продуктами в село Раденск, что в 20 километрах. Однако это не только тяжело, но и опасно – дороги заминированы и простреливаются дронами. В таких условиях приходится идти минимум пять часов.

"Прихожу в себя после похода в Раденск. Туда доехала на велосипеде, а обратно пешком. Нагрузила много, почти 85 килограммов – мешок крупы, блок сигарет за 1500 рублей, 5 кг картошки, лук, капусту, перец, макароны. Еле доперла. Хочу еще раз пойти, потому что мало всего, а это же на три семьи я брала. Вот так и выживаем. Главное, чтобы не кошмарили по дороге", – рассказала жительница Олешек.

В городе не осталось целых домов. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Россияне отбирают еду у местных жителей

По словам волонтерки, которая родилась в Олешках, российские военные часто грабят жителей города.

"Людей обворовывают каждый день. У знакомой бабушки выгребли все начисто. Она спрашивает их: "А как же я зиму переживу, что же ты делаешь?". А в ответ ей говорят закрыть рот. Они сами признаются, что им безразличны люди, они пришли заработать деньги и все", — рассказала она.

Выбор ужасен — смерть от атаки или от голода

Глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала, что в Олешках голодают все. Есть случаи, когда люди едят собак. Ситуация усугубляется с каждым часом.

"И шансов на спасение нет. У людей есть два пути: либо умереть собственной смертью от голода, либо попасть под дрон или артобстрел и быть расстрелянными, потому что их убьют. Третьего нет. И возможность остаться там без продуктов и выжить равна нулю", — отметила Гасаненко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что деоккупированный Херсон также под постоянным огнем кафиров. От врага областной центр отделяет Днепр.