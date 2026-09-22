На прощании с Панеттьери особое внимание уделили Кличко: интересные детали

Экс-жениха актрисы отметили особым вниманием

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19 сентября в Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с американской актрисой Хейден Панеттьери, которая умерла 16 августа в возрасте 36 лет. На мероприятие в Malibu Pacific Church собрались ее родственники, друзья и коллеги — около 150 человек.

Однако внимание привлекло имя Владимира Кличко. Бывший жених актрисы и отец ее дочери Кайи оказался среди тех, кому организаторы выразили особую благодарность. Его имя первым упомянуто в разделе "Особая благодарность" программы церемонии, которую получила редакция TMZ.

При этом подтверждений того, что сам Кличко присутствовал на церемонии, нет.

Программа церемонии прощания. Фото: tmz.com

На церемонии выступили более десяти человек. Среди них были коллеги Панеттьери по сериалу "Нэшвилл" — Конни Бриттон и Чарльз Эстен, а также Эван Росс и другие друзья актрисы. Во время прощания звучали речи и музыкальные выступления, а также состоялся символический выпуск голубей.

Программа церемонии прощания. Фото: tmz.com

Место для церемонии выбрали неслучайно. Malibu Pacific Church находится недалеко от океана — Панеттьери очень любила море и много лет поддерживала инициативы по защите морской природы.

Не все близкие актрисы присутствовали на прощании. Бывшего бойфренда Панеттьери Брайана Хикерсона и его брата Зака не пригласили. Именно братья находились рядом с актрисой в момент ее смерти.

С матерью Хейден, Лесли Фогель, ситуация оказалась неоднозначной. Изначально источники TMZ утверждали, что ее не пригласили на церемонию. Позже источник, близкий к Фогель, опроверг это и заявил, что женщина не пришла из-за "семейных обстоятельств". После церемонии для близких состоялся частный прием в одном из домов в престижном районе Malibu Colony.

Напомним, что 16 августа актрису нашли без сознания в арендованной через Airbnb квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина. Официальная причина смерти на данный момент не подтверждена. Правоохранительные органы рассматривают версию, связанную с употреблением наркотического вещества.