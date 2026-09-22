На прощании с Панеттьери особое внимание уделили Кличко: интересные детали
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Экс-жениха актрисы отметили особым вниманием
19 сентября в Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с американской актрисой Хейден Панеттьери, которая умерла 16 августа в возрасте 36 лет. На мероприятие в Malibu Pacific Church собрались ее родственники, друзья и коллеги — около 150 человек.
Однако внимание привлекло имя Владимира Кличко. Бывший жених актрисы и отец ее дочери Кайи оказался среди тех, кому организаторы выразили особую благодарность. Его имя первым упомянуто в разделе "Особая благодарность" программы церемонии, которую получила редакция TMZ.
При этом подтверждений того, что сам Кличко присутствовал на церемонии, нет.
На церемонии выступили более десяти человек. Среди них были коллеги Панеттьери по сериалу "Нэшвилл" — Конни Бриттон и Чарльз Эстен, а также Эван Росс и другие друзья актрисы. Во время прощания звучали речи и музыкальные выступления, а также состоялся символический выпуск голубей.
Место для церемонии выбрали неслучайно. Malibu Pacific Church находится недалеко от океана — Панеттьери очень любила море и много лет поддерживала инициативы по защите морской природы.
Не все близкие актрисы присутствовали на прощании. Бывшего бойфренда Панеттьери Брайана Хикерсона и его брата Зака не пригласили. Именно братья находились рядом с актрисой в момент ее смерти.
С матерью Хейден, Лесли Фогель, ситуация оказалась неоднозначной. Изначально источники TMZ утверждали, что ее не пригласили на церемонию. Позже источник, близкий к Фогель, опроверг это и заявил, что женщина не пришла из-за "семейных обстоятельств". После церемонии для близких состоялся частный прием в одном из домов в престижном районе Malibu Colony.
Напомним, что 16 августа актрису нашли без сознания в арендованной через Airbnb квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина. Официальная причина смерти на данный момент не подтверждена. Правоохранительные органы рассматривают версию, связанную с употреблением наркотического вещества.