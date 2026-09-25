Их не смог заменить даже iPhone: почему молодежь снова собирает фотографии в альбомы

Почему печатные снимки снова стали популярными

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Помните те семейные фотоальбомы, которые лежали где-то в шкафу или на книжной полке? Тяжелые, иногда с потертой обложкой, с фотографиями, вставленными в уголки или кармашки. Там можно было найти все: свадьбу родителей, детские фото, поездку на море, выпускной и то самое новогоднее утро, где кто-то обязательно стоит возле елки.

"Телеграф" расскажет, почему молодежь снова печатает фотографии, чем современные альбомы отличаются от тех, что хранились у наших родителей и бабушек, и почему обычный бумажный снимок снова становится способом сохранить важные воспоминания.

Раньше фото ждали своего времени

Фотография когда-то была маленьким событием. После праздника или поездки пленку нужно было отнести в фотосалон, подождать, пока ее проявят, а уже потом забрать готовые снимки.

Фотоаппарат с пленкой

Там могли быть неудачные кадры, закрытые глаза или смазанная фотография. Но и их в основном не выбрасывали — ведь другой копии могло просто не быть.

Лучшие фотографии складывали в альбом. Рядом могли писать дату, имена или какую-нибудь символическую цитату. Через несколько лет такой альбом становился уже не просто набором фотографий, а семейной историей.

Старый фотоальбом

Старый фотоальбом

Старый фотоальбом

Потом все оказалось в телефоне

Цифровые камеры, а затем смартфоны изменили эту привычку почти незаметно. Фотографировать стало настолько просто, что никто уже не думает о количестве кадров.

Один момент можно снять десять раз, неудачные фотографии удалить, а остальные оставить в памяти телефона. Через несколько лет там могут накопиться тысячи снимков.

И тут возникла странная ситуация: фотографий стало намного больше, но они все чаще остаются просто файлами.

Именно поэтому в последние годы снова появился интерес к печатным фотографиям.

Новый альбом выглядит совсем иначе

Современный фотоальбом уже не обязательно напоминает тот, который можно было найти в бабушкином шкафу.

Туда попадают фотографии из путешествий, вечеринок, концертов, свиданий, встреч с друзьями или просто обычных дней. Рядом с ними хранят билеты, записки, наклейки или маленькие сувениры.

Популярными остаются и фотографии из фотобудок и мгновенных камер вроде Instax. Их можно сразу приклеить в блокнот или повесить на стену.

Фактически молодежь создает собственную версию старого фотоальбома — только теперь никого не заставляют ждать проявления пленки.

Современное оформление фотоальбомов

Современное оформление фотоальбомов

Современное оформление фотоальбомов

Почему хочется вернуть фотографии с экрана на бумагу

У телефона есть одна особенность: он позволяет сохранить практически все. И именно поэтому важные фотографии легко теряются среди скриншотов, мемов, видео и сотен других кадров.

Напечатанное фото так просто не потеряется. Оно хранится в альбоме, стоит на полке или висит на стене.

В Mixbook, который занимается созданием фотокниг, в 2025 году обратили внимание на интерес молодого поколения к такому способу сохранять воспоминания. В компании объясняют это желанием иметь физический предмет, который можно связать с определенным моментом.

Возможно, именно поэтому напечатанная фотография сегодня имеет немного другое значение, чем раньше. Когда-то ее печатали, потому что так было принято и фактически иначе хранить снимки было сложно.

Теперь фотографию печатают, хотя в телефоне можно сохранить хоть десять тысяч кадров. Просто среди бесконечной галереи иногда хочется иметь несколько фотографий, которые можно взять в руки, рассмотреть и вспомнить, где именно вы были в тот день и кто был рядом с вами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему молодежь больше не хочет снимать на телефоны и возвращается в "мыльницы".