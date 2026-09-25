Их не смог заменить даже iPhone: почему молодежь снова собирает фотографии в альбомы
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Почему печатные снимки снова стали популярными
Помните те семейные фотоальбомы, которые лежали где-то в шкафу или на книжной полке? Тяжелые, иногда с потертой обложкой, с фотографиями, вставленными в уголки или кармашки. Там можно было найти все: свадьбу родителей, детские фото, поездку на море, выпускной и то самое новогоднее утро, где кто-то обязательно стоит возле елки.
"Телеграф" расскажет, почему молодежь снова печатает фотографии, чем современные альбомы отличаются от тех, что хранились у наших родителей и бабушек, и почему обычный бумажный снимок снова становится способом сохранить важные воспоминания.
Раньше фото ждали своего времени
Фотография когда-то была маленьким событием. После праздника или поездки пленку нужно было отнести в фотосалон, подождать, пока ее проявят, а уже потом забрать готовые снимки.
Там могли быть неудачные кадры, закрытые глаза или смазанная фотография. Но и их в основном не выбрасывали — ведь другой копии могло просто не быть.
Лучшие фотографии складывали в альбом. Рядом могли писать дату, имена или какую-нибудь символическую цитату. Через несколько лет такой альбом становился уже не просто набором фотографий, а семейной историей.
Потом все оказалось в телефоне
Цифровые камеры, а затем смартфоны изменили эту привычку почти незаметно. Фотографировать стало настолько просто, что никто уже не думает о количестве кадров.
Один момент можно снять десять раз, неудачные фотографии удалить, а остальные оставить в памяти телефона. Через несколько лет там могут накопиться тысячи снимков.
И тут возникла странная ситуация: фотографий стало намного больше, но они все чаще остаются просто файлами.
Именно поэтому в последние годы снова появился интерес к печатным фотографиям.
Новый альбом выглядит совсем иначе
Современный фотоальбом уже не обязательно напоминает тот, который можно было найти в бабушкином шкафу.
Туда попадают фотографии из путешествий, вечеринок, концертов, свиданий, встреч с друзьями или просто обычных дней. Рядом с ними хранят билеты, записки, наклейки или маленькие сувениры.
Популярными остаются и фотографии из фотобудок и мгновенных камер вроде Instax. Их можно сразу приклеить в блокнот или повесить на стену.
Фактически молодежь создает собственную версию старого фотоальбома — только теперь никого не заставляют ждать проявления пленки.
Почему хочется вернуть фотографии с экрана на бумагу
У телефона есть одна особенность: он позволяет сохранить практически все. И именно поэтому важные фотографии легко теряются среди скриншотов, мемов, видео и сотен других кадров.
Напечатанное фото так просто не потеряется. Оно хранится в альбоме, стоит на полке или висит на стене.
В Mixbook, который занимается созданием фотокниг, в 2025 году обратили внимание на интерес молодого поколения к такому способу сохранять воспоминания. В компании объясняют это желанием иметь физический предмет, который можно связать с определенным моментом.
Возможно, именно поэтому напечатанная фотография сегодня имеет немного другое значение, чем раньше. Когда-то ее печатали, потому что так было принято и фактически иначе хранить снимки было сложно.
Теперь фотографию печатают, хотя в телефоне можно сохранить хоть десять тысяч кадров. Просто среди бесконечной галереи иногда хочется иметь несколько фотографий, которые можно взять в руки, рассмотреть и вспомнить, где именно вы были в тот день и кто был рядом с вами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему молодежь больше не хочет снимать на телефоны и возвращается в "мыльницы".