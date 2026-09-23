Шоколад и конфеты в "АТБ" внезапно подешевели вдвое — что успеть купить

Стоимость отдельных сладостей снизилась почти вдвое

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В "АТБ" снизили цены на отдельные виды шоколада и конфет. На некоторые сладости скидки составляют до 50%.

Акционные цены будут действовать до 29 сентября. Так что желающим приобрести сладости дешевле стоит обратить внимание на эти предложения.

Детальнее в материале: "Цены просели до 53%: что на этой неделе можно выгоднее купить в "АТБ".

Самая большая скидка в этой подборке приходится на шоколад Millennium La Creme — его цена снизилась ровно вдвое.

Молочный шоколад Millennium La Creme с муссом со вкусом клубничного чизкейка и тирамису сейчас стоит 33,90 гривны за 100 граммов. Ранее за каждую плитку нужно было заплатить 67,90 гривны.

Также дешевле продаются несколько видов конфет Roshen Yummi Gummi. Паста, Mini Bear Mix, Banana Land, Арбуз и Sour Belts в пачках по 70 граммов сейчас стоят 19,70 гривны вместо 35,90 гривны.

Таким образом, цена на указанные конфеты снизилась более чем на 40%.

Сладости в "АТБ" подешевели почти вдвое

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему работники увольняются с "АТБ", что становится причиной таких решений и у кого самая сложная работа.