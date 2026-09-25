У людей с хорошим вкусом это всегда есть под рукой: секреты уютного интерьера
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Есть вещи, которые выдают безупречный вкус хозяев
Чтобы создать дома атмосферу благополучия и стиля, совершенно не обязательно вкладывать деньги в дизайнерскую мебель или обставлять комнаты дорогим антиквариатом. Можно обойтись скромным набором вещей, но так расставить акценты, что дом будет производить впечатление ухоженного и теплого.
Как отмечают авторы портала Ofeminin.pl, интерьер, обставленный как страница из глянцевого каталога, часто выглядит холодным и безжизненным. Настоящая элегантность кроется в простоте и функциональности.
Один из самых показательных примеров — покупные пластиковые бутылки с водой на обеденном столе. Они дешевят обстановку, создавая ощущение небрежности и временного жилья. То же самое касается разномастных столовых приборов. На столе не обязателен дорогой фарфор, достаточно аккуратных стеклянных бокалов и стаканов на ножке. А вот на столовых приборах экономить не стоит.
Похожую роль играют тканевые салфетки вместо бумажных. Сегодня это редкость, из-за чего такая деталь сразу считывается как знак хороших манер.
Также считается, что в гостеприимном и уютном доме в ванной комнате для гостей всегда подготовлены полотенца и небольшой набор с мылом и другими средствами гигиены.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как внедрить в современный интерьер вязаные салфетки.