У людей с хорошим вкусом это всегда есть под рукой: секреты уютного интерьера

Есть вещи, которые выдают безупречный вкус хозяев

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Чтобы создать дома атмосферу благополучия и стиля, совершенно не обязательно вкладывать деньги в дизайнерскую мебель или обставлять комнаты дорогим антиквариатом. Можно обойтись скромным набором вещей, но так расставить акценты, что дом будет производить впечатление ухоженного и теплого.

Как отмечают авторы портала Ofeminin.pl, интерьер, обставленный как страница из глянцевого каталога, часто выглядит холодным и безжизненным. Настоящая элегантность кроется в простоте и функциональности.

Один из самых показательных примеров — покупные пластиковые бутылки с водой на обеденном столе. Они дешевят обстановку, создавая ощущение небрежности и временного жилья. То же самое касается разномастных столовых приборов. На столе не обязателен дорогой фарфор, достаточно аккуратных стеклянных бокалов и стаканов на ножке. А вот на столовых приборах экономить не стоит.

Похожую роль играют тканевые салфетки вместо бумажных. Сегодня это редкость, из-за чего такая деталь сразу считывается как знак хороших манер.

Фото сгенерировано ИИ

Также считается, что в гостеприимном и уютном доме в ванной комнате для гостей всегда подготовлены полотенца и небольшой набор с мылом и другими средствами гигиены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как внедрить в современный интерьер вязаные салфетки.