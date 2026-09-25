У людей із хорошим смаком це завжди є під рукою: секрети затишного інтер'єру

Є речі, які видають бездоганний смак господарів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Щоб створити вдома атмосферу благополуччя та стилю, зовсім не обов'язково вкладати гроші в дизайнерські меблі чи обставляти кімнати дорогим антикваріатом. Можна обійтися скромним набором речей, але так розставити акценти, що дім справлятиме враження доглянутого та теплого.

Як відзначають автори порталу Ofeminin.pl, інтер'єр, облаштований як сторінка з глянцевого каталогу, часто виглядає холодним і безжиттєвим. Справжня елегантність криється в простоті та функціональності.

Один із найпоказовіших прикладів — куплені пластикові пляшки з водою на обідньому столі. Вони здешевлюють обстановку, створюючи відчуття недбалості та тимчасового житла. Те саме стосується різномасних столових приборів. На столі не обов'язкова дорога порцеляна, достатньо охайних скляних келихів і склянок на ніжці. А от на столових приборах економити не варто.

Схожу роль відіграють тканинні серветки замість паперових. Сьогодні це рідкість, через що така деталь одразу зчитується як знак хороших манер.

Фото згенероване ШІ

Також вважається, що у гостинному та затишному домі у ванній кімнаті для гостей завжди є підготовлені рушники та невеликий набір із милом й іншими засобами гігієни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як впровадити у сучасний інтер’єр в’язані серветки.