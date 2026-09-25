Успейте приобрести, потому что больше не будет: Roshen распродает за полцены любимое лакомство

Какие цены и сколько продлится акция

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Одна из пользователей в Threads сообщила, что в фирменных магазинах Roshen стартовала последняя акция в этом году. Весь ассортимент мороженого шоколадной фабрики продается со скидкой 50%.

"Телеграф" рассказывает, сколько продлится акция, какое мороженое сейчас есть у Roshen и во сколько обойдутся популярные вкусы.

Сколько продлится акция

По информации Roshen, акция началась 22 сентября и будет действовать до 28 сентября. Скидка составляет 50% на весь ассортимент мороженого в фирменных магазинах.

Акция от Roshen

Так что сейчас можно приобрести как классический пломбир, так и мороженое с разными наполнителями за половину обычной цены.

Среди доступных вариантов есть:

Milky Splash "Ванильный пломбир" в вафельном стаканчике — обычная цена 39,85 грн, по акции — 19,93 грн;

Milky Splash "Шоколадный пломбир" в вафельном стаканчике — обычная цена 39,85 грн, по акции — 19,93 грн;

Мороженое Milky Splash

Milky Splash "Шоколадный пломбир в глазури" на палочке – обычная цена 48,50 грн, по акции – 24,25 грн;

Milky Splash "Ванильный пломбир в молочном шоколаде" на палочке — обычная цена 48,50 грн, по акции — 24,25 грн;

Мороженое Milky Splash

Мороженое Milky Splash

Lacmi "С карамелью и попкорном" — обычная цена 59,90 грн, по акции — 29,95 грн;

Lacmi "С печеньем и кукурузными хлопьями" — с обычная цена 59,90 грн, по акции — 29,95 грн.

Мороженое Lacmi

Ранее "Телеграф" рассказывал, что апельсиновая новинка от Roshen наконец-то в магазинах.