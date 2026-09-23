Глянец на кухне уже не в моде: какие фасады и материалы стали новым трендом
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Какие поверхности теперь выбирают для современного интерьера
Сильно лакированные кухонные фасады, которые еще недавно были одним из символов современного интерьера, постепенно теряют популярность. Дизайнеры все чаще отдают предпочтение матовым поверхностям, натуральному дереву и выразительным фактурам.
"Телеграф" расскажет, почему глянцевые фасады больше не в моде и чем их можно заменить.
Почему глянец теряет популярность
На нем видно буквально все
Одна из главных проблем глянцевых фасадов — их непрактичность в повседневном использовании. На блестящей поверхности хорошо заметны отпечатки пальцев, капли воды, жир и даже небольшие царапины.
После приготовления еды такие фасады приходится протирать, чтобы они снова выглядели аккуратно. Поэтому кухня, которая на фотографиях кажется идеально чистой и минималистичной, в реальной жизни может требовать постоянного ухода.
Интерьеры стали "теплее"
Сегодня важно не только то, насколько современно выглядит помещение, но и то, кажется ли оно уютным и комфортным. В интерьерах становится больше дерева, натурального камня, штукатурки, матовых поверхностей и различных фактур.
Людям надоела "стерильная" кухня
Еще один вариант интерьера, который постепенно отходит на второй план, — кухня, где все выполнено в одном холодном стиле.
Глянцевые белые фасады, белая столешница, белая плитка и холодное освещение могут создавать ощущение слишком стерильного пространства.
Сегодня кухня все больше воспринимается как часть жилого пространства. Здесь не только готовят еду, но и завтракают, работают, общаются и проводят время с семьей.
Что выбирают вместо глянца
Матовая поверхность
Матовая поверхность не так отражает свет, как глянец, поэтому фасады выглядят сдержаннее и уютнее. На них также меньше заметны отпечатки пальцев и другие мелкие следы ежедневного использования, поэтому за ними проще ухаживать.
Натуральное дерево
Деревянные фасады снова активно используют в современных кухнях, причем выбор уже не ограничивается светлыми оттенками. Все чаще можно увидеть орех, вишню и более темные породы дерева.
Такие поверхности добавляют интерьеру тепла и природности, а сама кухня выглядит менее "стерильной" и более домашней.
Фактурные фасады
Еще один актуальный вариант — фактурные фасады, которые помогают отойти от идеально гладких лакированных поверхностей. Это может быть рифленое дерево, sawn timber, декоративные панели или другие материалы с заметным рельефом.
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