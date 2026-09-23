Глянец на кухне уже не в моде: какие фасады и материалы стали новым трендом

Какие поверхности теперь выбирают для современного интерьера

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Сильно лакированные кухонные фасады, которые еще недавно были одним из символов современного интерьера, постепенно теряют популярность. Дизайнеры все чаще отдают предпочтение матовым поверхностям, натуральному дереву и выразительным фактурам.

"Телеграф" расскажет, почему глянцевые фасады больше не в моде и чем их можно заменить.

Почему глянец теряет популярность

На нем видно буквально все

Одна из главных проблем глянцевых фасадов — их непрактичность в повседневном использовании. На блестящей поверхности хорошо заметны отпечатки пальцев, капли воды, жир и даже небольшие царапины.

После приготовления еды такие фасады приходится протирать, чтобы они снова выглядели аккуратно. Поэтому кухня, которая на фотографиях кажется идеально чистой и минималистичной, в реальной жизни может требовать постоянного ухода.

Глянцевая кухня

Интерьеры стали "теплее"

Сегодня важно не только то, насколько современно выглядит помещение, но и то, кажется ли оно уютным и комфортным. В интерьерах становится больше дерева, натурального камня, штукатурки, матовых поверхностей и различных фактур.

Кухня с более "теплым" интреьером

Людям надоела "стерильная" кухня

Еще один вариант интерьера, который постепенно отходит на второй план, — кухня, где все выполнено в одном холодном стиле.

Глянцевые белые фасады, белая столешница, белая плитка и холодное освещение могут создавать ощущение слишком стерильного пространства.

Сегодня кухня все больше воспринимается как часть жилого пространства. Здесь не только готовят еду, но и завтракают, работают, общаются и проводят время с семьей.

"Стерильная" кухня

Что выбирают вместо глянца

Матовая поверхность

Матовая поверхность не так отражает свет, как глянец, поэтому фасады выглядят сдержаннее и уютнее. На них также меньше заметны отпечатки пальцев и другие мелкие следы ежедневного использования, поэтому за ними проще ухаживать.

Матовое покрытие

Натуральное дерево

Деревянные фасады снова активно используют в современных кухнях, причем выбор уже не ограничивается светлыми оттенками. Все чаще можно увидеть орех, вишню и более темные породы дерева.

Такие поверхности добавляют интерьеру тепла и природности, а сама кухня выглядит менее "стерильной" и более домашней.

Натуральное дерево

Фактурные фасады

Еще один актуальный вариант — фактурные фасады, которые помогают отойти от идеально гладких лакированных поверхностей. Это может быть рифленое дерево, sawn timber, декоративные панели или другие материалы с заметным рельефом.

Фактурные фасады

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