Не викидайте стару бабусину стінку: як перетворити її на стильну книжкову шафу

Стара шафа отримала нове життя

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Дівчина вирішила не купувати нову шафу для своїх книжок, а переробити стару, яка залишилася в будинку від попередніх власників. Вона зняла дверцята, підготувала поверхню та власноруч перефарбувала меблі.

Процес цього перевтілення вона показала на своїй сторінці в TikTok. Роботу дівчина виконувала вперше, тому перед початком підготовки шукала поради в інтернеті та користувалася підказками ChatGPT.

Спочатку шафу потрібно було підготувати

Перш за все дівчина зняла дверцята, винесла шафу на вулицю та ретельно протерла її від пилу. Потім за допомогою знежирювача очистила всі полиці та поверхні, які планувала фарбувати.

Шафа до перевітлення

Оскільки поверхня була у непоганому стані, сильно шліфувати її не довелося. Дівчина взяла наждачний папір і зробила легке шліфування, щоб підготувати меблі до наступних етапів.

Шліфування

Нерівності та невеликі отвори вона заповнила шпаклівкою. Коли матеріал висох, знову взяла наждачний папір і пройшлася по зашпакльованих місцях, поки поверхня не стала гладкою.

Шпаклювання

Після цього шафу ще раз очистила від пилу та перейшла до ґрунтування. Для цього використала поролоновий валик і ретельно нанесла ґрунтовку на полиці та стінки.

На повне висихання ґрунтовки потрібно було близько 60 хвилин.

Шафу пофарбували у два шари

Для фарбування вона підготувала фарбу та валик. Спочатку працювала поролоновим, а згодом взяла ворсовий, яким було зручніше покривати великі поверхні.

Процес фарбування

Процес фарбування

Дівчина ретельно пофарбувала внутрішні та бокові стінки шафи, полиці й інші ділянки. Там, куди валик не діставав, використовувала невеликий пензлик.

Для важкодоступних місць дівчина використала пензлик

Після першого шару стало зрозуміло, що для рівномірного покриття цього недостатньо. Стара шафа була досить темною, тому дівчина вирішила нанести ще один шар фарби.

Перший слой фарби

Що вийшло

Другий шар помітно змінив вигляд старих меблів. Замість темної шафи, яка роками стояла в будинку, вийшла світла книжкова полиця без дверцят.

Результат

"Можливо, хтось вважає, що вигідніше купити нову шафу, але для мене набагато цінніша така річ, в яку я вклала всю душу та дуже багато сил і енергії", — сказала дівчина.

Тепер вона планує розставити на полицях свою книжкову колекцію

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