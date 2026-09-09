Чай на Wildberries и детали для ракет за крипту: как украинские коллаборанты покупают себе свободу за 200 тысяч гривен

Почему во время войны фирмы из Украины не гнушаются сотрудничать с РФ

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Типа "белорусский" чай от украинского "Мономаха" — на Wildberries. Днепровские подшипники – в российских тюрьмах. А нежинские втулки — на заводах "Ростеха". Что-то очень и очень странное происходит на пятом году широкомасштабной войны.

Можно было бы подшутить, что Украина продолжает экспансию на российские рынки. Но на самом деле это совсем не смешно, ведь такие контакты — это вклад в экономику РФ, тотально работающую против Украины.

"Телеграф" рассказывает о ряде кейсов, наглядно показывающих, как украинская продукция и теневая логистика продолжает подпитывать военную машину врага во время ежедневных обстрелов наших городов.

Поставки для России на миллионы, а наказание – условный срок и штраф

В Украине пятый год идет широкомасштабная война, и на законодательном уровне действует абсолютный запрет на любое хозяйственное сотрудничество с РФ. В частности, еще с начала войны были приняты запреты на вывоз товаров на таможенную территорию России и наоборот. А Уголовный кодекс предусматривает строгую ответственность за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2) и коллаборационизм (ст. 111-1). Однако правоохранители продолжают разоблачать случаи, когда коммерческие интересы ставятся выше безопасности страны.

Наиболее абсурдным в этой ситуации является то, как отечественное правосудие оценивает подобные преступления. В то время как за мелкие кражи и нарушения общественного порядка люди получают реальные годы за решеткой, фигуранты дел о фактической измене и работе на российский ВПК успешно покупают себе свободу через легальные "донаты". Символические штрафы и условные сроки превращают наказание в обычный налог на супердоход от торговли в крови.

Похоже, именно так произошло в деле директора и совладельца николаевского ООО "ДМ Спорт" Сергея Дрозда, который за масштабную торговлю промышленными подшипниками двойного назначения отделался лишь испытательным сроком и штрафом-откупом.

Доступный в ЕГССР приговор в уголовном производстве № 42025100000000088 раскрывает разветвленную международную схему, которую Дрозд построил вместе с сообщниками (среди них гражданин Словакии). Теневая логистика работала в двух направлениях:

Экспорт в РФ на 744,9 млн рублей: В течение 2024 года Дрозд поставлял подшипники российскому ООО "ТК "Азимут" (Чувашия) . Эта компания является активным участником российских госзакупок и напрямую обеспечивала продукцией учреждения Федеральной службы исполнения наказаний РФ (УФСИН) .

В течение 2024 года Дрозд поставлял подшипники российскому . Эта компания является активным участником российских госзакупок и напрямую обеспечивала продукцией учреждения . Импорт из РФ и внутренний сбыт: С июня 2022 по апрель 2025 года предприниматель завез в Украину 32 партии подшипников, производимых на подсанкционных предприятиях агрессора — ОАО ЭПК "Самара" (поставщик российской авиации) и ООО "Вологодский завод специальных подшипников". Продукцию везли в Беларусь, а оттуда через КПП "Ужгород" завозили в Украину.

Для легализации товара и обхода санкций Дрозд в качестве прокладки использовал фирму ООО "ГМ "ПК Индустрия" (владельцы, по данным YouControl, – Сергей и Оксана Никитины и Сергей Совгиря), через которую оформлял поддельные документы от имени своего ФОП, маскируя российское происхождение деталей.

Кстати, несмотря на зафиксированное в судебном приговоре участие в схеме сотрудничества с Россией, упомянутое ООО на сегодняшний день продолжает быть активным участником публичных закупок. Только за 2026 год, по данным YouControl, ООО "ГМ "ПК Индустрия" получило от государственных заказчиков контрактов на 10,7 млн грн.

Через "Новую почту" подшипники и комплектующие разлетались украинским заказчикам в Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Боярку и на предприятие ООО "Кривбассподшипник" в Кривой Рог.

Все финансовые расчеты с российскими заводами велись через криптобиржи, где следователи зафиксировали движение стейблкоинов USDT на сумму 80 000 долларов.

Несмотря на очевидное пособничество врагу во время войны (в приговоре фигурирует ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – правонарушение группой лиц по предварительному сговору и пособничество государству-агрессору) Святошинский райсуд Киева утвердил соглашение о признании виновности.

Кейс "ДМ Спорт" (подшипники). Инфографика "Телеграфа"

Из приговора следует, что коммерсант якобы полностью признал вину, "покаялся" и уплатил добровольный взнос на ВСУ в размере 200 тысяч гривен. Результат: 3 года испытательного срока вместо 5 лет реальной тюрьмы, снятие ареста с имущества и возврат залога в 242 тысячи гривен. Цена свободы за миллионные сделки с оккупантами, как видим, оказалась смехотворной.

Чайный детектив "Мономах": как Lovare и "Чайные шедевры" кормят российский бюджет

Следующая история касается известного украинского производителя чая — АО "Мономах" . Продукцию этого гиганта знает и покупает каждый украинец, ведь компания, по разным оценкам, может обеспечивать около 80% ассортимента чая на полках отечественных супермаркетов. Она выпускает товары под брендами, которые каждый день стоят в наших домах: Lovare, Stefano, Ferarra, "Три Слона" и "Чайные шедевры".

По данным YouControl, сейчас у компании всего два совладельца: Богдан Олегович Барабаш, владеющий мажоритарной долей в 60,05% акций, и его брат — Тарас Олегович Барабаш, которому принадлежит пакет в 39,94% акций. Однако пока один из братьев ведет бизнес, другой официально скрывается от правоохранительных органов. Тарас Барабаш внесен в официальную базу розыска МВД на основании обращения СБУ.

Тарас Барабаш попал в официальную базу розыска МВД

Как говорится в материалах следствия, Главное управление СБ Украины в г. Киеве и Киевской области ведет уголовное производство № 42024110000000288, которое начато еще 15 августа 2024 года. По версии правоохранителей, у руководства чайной компании еще до начала полномасштабного вторжения возник умысел на осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, а действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

В судебном решении отмечено, что для реализации схемы и обхода действующих санкций Тарас Барабаш привлек начальника отдела экспортных продаж АО "Мономах". Как считают следователи, последний выступил учредителем специально зарегистрированной в Польше компании "Lovare Sp. z o.o." (Варшава), а также директором белорусского предприятия ООО "Натур Текнолоджис" (Минская область).

Согласно материалам дела, описанная правоохранителями цепочка работала следующим образом:

Чай и кофе официально экспортировались с фабрики АО "Мономах" (Киевская область, Броварской район, пгт Великая Дымерка) на адрес польской фирмы "Lovare Sp. z o. o.". Из Варшавы продукция транзитом направлялась белорусскому ООО "Натур Текнолоджис". В Республике Беларусь, как утверждает следствие, происходила документальная маскировка: украинскую продукцию оформляли как товар "белорусского происхождения". После этого товар через российскую акцизную таможню отгружали контрагенту в РФ — ООО "ЛДК" (Ростовская область, г. Новочеркасск).

Как утверждают правоохранители, только зафиксированные в материалах дела поставки за декабрь 2023 года и апрель 2024 года составили в общей сложности 2 847 900,4 российских рублей.

В то же время, несмотря на публичные возражения компании относительно связей с врагом, на сентябрь 2026 года продукция под ее брендами свободно продается на российском Wildberries. Этот маркетплейс страны-агрессора, напомним, регулярно становится целью украинских дронов. Однако на его страницах прямо сейчас активна карта товара торговой марки "Чайные шедевры" с логотипом украинской фирмы. Российским покупателям предлагают чайные смеси, где в графе "страна происхождения" официально и нахально указана Беларусь.

Карта товара торговой марки "Чайные шедевры", продаваемой на русском Wildberries

Кроме того, в материалах досудебного расследования отмечено, что заместитель главного бухгалтера АО "Мономах" вела отдельный учет дебиторской и кредиторской задолженности относительно поставок контрагентам в РФ и контролировала получение денежных средств от реализации товара.

Несмотря на собранную правоохранителями доказательную базу, объявленное СБУ подозрение совладельцу, его бегство, и запущенную Минэкономики процедуру санкций СНБО — Соломенский районный суд Киева в недавнем решении (обнародовано в августе 2026 года), отказался наложить арест на 39,94%. Суд учел аргументы защиты и сослался на то, что арест акций с прежними широкими запретами якобы будет создавать "непропорциональное экономическое давление и критические репутационные риски для компании".

Согласно данным портала "Судебная власть", решение принимала судья Соломенского райсуда Киева Татьяна Нестеренко, откомандированная в Киев из Запорожской области. Эта судья известна тем, что в прошлом году стала фигуранткой дела НАБУ о недостоверном декларировании на сумму более 4 млн грн.

Важную роль в решении, вероятно, сыграл и тот факт, что в суде АО "Мономах" фигурирует в особом статусе — как предприятие, представляющее общественный интерес (который оно получило с 01.01.2025 года). Специфика этого статуса и необходимость поддержания стабильной хозяйственной деятельности социально важного бизнеса, похоже, в конце концов могли перевесить аргументы прокуроров по блокированию активов.

Кейс АО "Мономах" (Чайный детектив). Инфографика "Телеграфа"

В то же время в материалах судебного заседания зафиксировано, что сторона обвинения отмечала определенную противоречивость такой позиции. Прокуроры предоставили суду официальные данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, свидетельствующие, что "общественно важный" чайный гигант на дату рассмотрения даже не предоставил обязательную годовую финансовую отчетность по международным стандартам XBRL.

Несмотря на то, что регулятор уже применил к предприятию меры контрольного характера, суд признал обоснованные подозрения СБУ недостаточными для сохранения прежних корпоративных ограничений. Таким образом, несмотря на международный розыск Тараса Барабаша и расследование его польско-белорусских транзитных схем, суд полностью отклонил ходатайство следователей, что фактически юридически позволяет фигуранту свободно распоряжаться или отчуждать свои миллионные активы в Украине. Вот такой интересный судебный подход к тем, кто, как доказывает следствие, сотрудничает с агрессором.

Нежинский транзит для российских ракет: детали через Молдову

Третий кейс наглядно иллюстрирует, как во время полномасштабной войны украинское промышленное оборудование может интегрироваться в военную машину врага через цепочки фирм-прокладок в соседних европейских странах. Вместо прямого экспорта здесь использовали сложную логистику, где конечным пунктом назначения украинских деталей становились оборонные предприятия агрессора. Главным фигурантом этой схемы выступает украинский предприниматель, совладелец и руководитель харьковского ЧП ФИРМА "СЛП" и ряд других компаний (в том числе с российской регистрацией) Владимир Черняков.

Как говорится в материалах следствия, Главное следственное управление СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора расследует уголовное производство №22025000000001056, (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины, пособничество государству-агрессору, совершенное группой лиц). По версии следователей, Владимир Черняков фактически контролировал два зарегистрированных в российском Белгороде предприятия — "ООО "Химмашпоставка" и "ЗАО "ТП "Снежнянскхиммаш".

До начала большой войны эти белгородские структуры официально представляли интересы ряда украинских заводов, в частности, нежинских ЧП ПКФ "Техно-Т", ООО "Нежин механизация" и ООО "Нежинский механический завод" , поставляя их продукцию в РФ напрямую. После введения официального эмбарго прямой экспорт стал невозможен, однако, как отмечается в материалах дела, фигурант не прекратил деятельность бизнеса в правовом поле РФ.

Нежинский механический завод

В судебном решении указано, что для обхода запретов организатор привлек молдавское предприятие-транзитер "S.R.L. Radafit" (Кишинев). В течение 2023-2024 годов через Молдову было организовано по меньшей мере 6 поставок промышленного оборудования и агрегатов украинского производства в адрес белгородской ООО "Химмашпоставка".

Кейс "Нежинский транзит" (Детали ракет). Инфографика "Телеграфа"

Наиболее критическим фактором этого расследования являются конечные получатели продукции. Следователи считают, что подконтрольная фигуранту белгородская фирма заключила три хозяйственных договора с российским военно-промышленным предприятием — АО "Муромский приборостроительный завод" (Владимирская область). Этот завод входит в холдинг "Техмаш" государственной корпорации "Ростех" и специализируется на производстве средств возгорания боеприпасов и комплектующих для стратегических крылатых ракет Х-101 и Х-59М2. На основании этих соглашений на нужды российского оборонного завода были переданы материальные ресурсы (пружины, планки, шпонки, ролики) на сумму более 1 895 000 российских рублей.

На фоне предыдущих многомиллионных сделок Сергея Дрозда или масштабного чайного канала "Мономаха" сумма поставок комплектующих для Муромского завода может показаться не такой значительной. Однако специфика этого кейса как раз и подчеркивает главную опасность теневой логистики: даже относительно недорогие мелкие детали, беспрепятственно вывезенные через европейских посредников, обеспечивают бесперебойную работу конвейеров "Ростеха", где собирают ракеты для ежедневных обстрелов украинских городов.

В этом производстве Шевченковский районный суд Киева в июле 2026 года принял решение удовлетворить ходатайство следователей СБУ и наложить арест на квартиру, дом, земельный участок и автомобиль Toyota Camry, принадлежащих Владимиру Чернякову.

Все три приведенные кейсы наглядно доказывают, что торговля на крови в Украине уже давно приобрела признаки опасной и слаженной системной проблемы. Теневые логистические коридоры, запутанные каскады европейских фирм-прокладок и расчеты в неконтролируемой криптовалюте позволяют коммерсантам годами обогащаться на заказах для вражеского ВПК или российских силовых структур прямо во время ежедневных ракетных ударов по нашим городам. Пока украинская судебная система продолжает демонстрировать выборочную мягкость – отпуская фигурантов за символические штрафы или снимая корпоративные аресты под предлогом "защиты общественных интересов" бизнеса, эти серые схемы остаются открытой форточкой для капитуляции экономического фронта.

Для получения официальных разъяснений относительно вскрывшихся фактов, предоставления правовой оценки действиям фигурантов и выяснения хода досудебных расследований, редакция "Телеграфа" в ближайшее время направит официальные журналистские запросы в Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Мы продолжаем тщательно отслеживать развитие этих уголовных дел и обязательно ознакомим читателей с ответами силовых ведомств в последующих публикациях. Не переключайтесь.