Не выбрасывайте чеки из "АТБ": какое скрытое послание сэкономит вам деньги
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Акция посвящена дню рождения сети
В "АТБ" можно получить неожиданный бонус во время покупок. Сеть разыгрывает счастливые чеки с сертификатом в 1 тысячу гривен.
Об этом рассказала пользовательница под ником ivanna_i_g_o_r_i_v_n_a в социальной сети Threads. По ее словам, это стало приятным сюрпризом.
Женщина показала чек на воду, которую она купила у "АТБ". В конце чека было указано, что он счастливый, и женщина выиграла сертификат на покупки в сети на 1000 гривен.
"А вы забираете чеки из @atb.market.official, спасибо АТБ хоть что-то я когда-то выиграла", — написала клиентка "АТБ".
Она добавила, что подобная акция распространяется и на электронные чеки. Их можно увидеть в приложении сети.
"У кого электронные чеки, в приложении тоже", — написала она.
Что пишут в сети
Пользователи недоверчиво восприняли такие новости. Некоторые считают, что это фотошоп и чек с выигрышем не настоящий.
"Фотошоп";
"Расчет на то, что никто не увидит";
"Так сегодня у них такая акция по случаю Дня рождения АТБ)";
"Аааа, теперь хоть понятно";
"Такое себе. Скупилась на 1600 и ничего";
"Я так поняла оно случайно выпадает";
"Супер! Сегодня Ваш день!";
"Поздравляяяю";
"Сейчас уйду с малышкой в АТБ, зная из рекламы в приложении, что сегодня счастливые чеки", — пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему покупатели остаются без обещанных скидок в "АТБ".