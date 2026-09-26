Не выбрасывайте чеки из "АТБ": какое скрытое послание сэкономит вам деньги

Акция посвящена дню рождения сети

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В "АТБ" можно получить неожиданный бонус во время покупок. Сеть разыгрывает счастливые чеки с сертификатом в 1 тысячу гривен.

Об этом рассказала пользовательница под ником ivanna_i_g_o_r_i_v_n_a в социальной сети Threads. По ее словам, это стало приятным сюрпризом.

Женщина показала чек на воду, которую она купила у "АТБ". В конце чека было указано, что он счастливый, и женщина выиграла сертификат на покупки в сети на 1000 гривен.

"А вы забираете чеки из @atb.market.official, спасибо АТБ хоть что-то я когда-то выиграла", — написала клиентка "АТБ".

Счастливый чек женщины

Она добавила, что подобная акция распространяется и на электронные чеки. Их можно увидеть в приложении сети.

"У кого электронные чеки, в приложении тоже", — написала она.

Выигрышный чек можно найти и в приложении АТБ

Что пишут в сети

Пользователи недоверчиво восприняли такие новости. Некоторые считают, что это фотошоп и чек с выигрышем не настоящий.

"Фотошоп";

"Расчет на то, что никто не увидит";

"Так сегодня у них такая акция по случаю Дня рождения АТБ)";

"Аааа, теперь хоть понятно";

"Такое себе. Скупилась на 1600 и ничего";

Комментарии пользователей

"Я так поняла оно случайно выпадает";

"Супер! Сегодня Ваш день!";

"Поздравляяяю";

"Сейчас уйду с малышкой в АТБ, зная из рекламы в приложении, что сегодня счастливые чеки", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему покупатели остаются без обещанных скидок в "АТБ".