Комнату не узнать: мужчина собственноручно сделал ремонт и показал результат (видео)

Мужчине удалось изменить облик комнаты за месяц

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Обновить комнату до неузнаваемости можно даже без дорогостоящего ремонта и помощи мастеров. Иногда достаточно сменить отделку и правильно организовать пространство.

Мужчина под ником _gold__man__ показал результат ремонта на своей странице в Threads, который он сделал сам только за месяц.

До начала работ комната выглядела довольно запущенной. На стенах были заметны неровности и следы старых мокрых обоев, а в целом помещение выглядело пустым и нуждалось в обновлении.

Комната для ремонта была запущена и пуста

После ремонта комната преобразилась до неузнаваемости. Стены обновили, выполнив отделку в светлых теплых тонах, а на пол положили большой ковер. В комнате оставили большую кровать, обустроили рабочее место у окна и поставили телевизор.

Вместо пустой комнаты появилось полноценное жилое пространство

Правда, старые тюли остались, а рядом с кроватью стоит стул. Это заметили пользователи соцсети.

Пользователи обратили внимание на старые тюли после ремонта

В результате вместо комнаты со старым убранством получилось уютное жилое пространство с местом для сна, работы и отдыха. Владелец отметил, что весь ремонт выполнял собственными руками в течение месяца, однако сколько именно потратил на материалы и обустройство, не сообщил.

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