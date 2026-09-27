Как Россия получит нового главу: что может случится с Путиным

Существует четыре возможных сценария

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Глава России Владимир Путин может оставаться у власти до 2030 года, а при переизбрании — до 2036-го. Однако срок его президентских полномочий не позволяет предсказать, когда и при каких обстоятельствах он покинет пост.

"Телеграф" спросил у Gemini, какие возможны варианты потери власти российским диктатором.

"Точные сроки и форма ухода Владимира Путина из власти остаются предметом прогнозов и аналитики, поскольку в закрытых автократических системах сценарии подобных процессов рассматриваются за закрытыми дверями", — написала нейросеть.

Передача власти преемнику

Путин вступил в шестилетний президентский срок после выборов 2024 года. Он завершается в 2030-м. Поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году, позволяют ему баллотироваться еще раз — на срок до 2036 года.

Искусственный интеллект называет это "формально-конституционным сценарием". В его рамках Путин может добровольно передать власть заранее подготовленному преемнику.

Путин передает власть. Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Уход по состоянию здоровья или смерть

Еще один сценарий связан со здоровьем Путина или его смертью. Как отмечает модель, "поскольку власть в РФ сильно персонифицирована, биологический фактор играет ключевую роль".

В таком случае обязанности президента должен временно исполнять председатель правительства, а досрочные выборы — состояться в течение трех месяцев. Gemini предполагает, что борьба за власть развернется между группами внутри российского руководства.

Раскол элит

Причиной ухода Путина с поста также может стать и конфликт в его окружении. Среди возможных поводов для раскола цифровой разум перечисляет затяжной экономический кризис, санкционное давление, военные и геополитические неудачи, а также угрозу потери элитами контроля и ресурсов.

Этот вариант в ответе назван "дворцовым переворотом или элитным расколом". Речь идет о возможном отстранении Путина от власти представителями самой верхушки руководства.

Массовые протесты

Gemini также рассматривает сценарий народного восстания, но считает его менее вероятным в ближайшей перспективе из-за контроля над обществом, репрессий и цензуры.

"Однако в случае глубокого системного кризиса или ослабления силового блока этот сценарий также не исключается", — говорится в ответе. Ни для одного из четырех вариантов ИИ не называет точной даты.

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