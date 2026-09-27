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Кімнату не впізнати: чоловік власноруч зробив ремонт і показав результат (відео)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Ремонт власними руками
Ремонт власними руками. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловікові вдалось змінити вигляд кімнати за місяць

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Оновити кімнату до невпізнання можна навіть без дорогого ремонту та допомоги майстрів. Іноді достатньо змінити оздоблення й правильно організувати простір.

Чоловік під ніком _gold__man__ показав результат ремонту на своїй сторінці в Threads, який він зробив сам лише за місяць.

Посмотреть в Threads

До початку робіт кімната мала досить занедбаний вигляд. На стінах були помітні нерівності та сліди старих мокрих шпалер, а загалом приміщення виглядало порожнім і потребувало оновлення.

Кімната до ремонту
Кімната до ремонту мала занедбаний та порожній вигляд

Після ремонту кімната змінилася до невпізнання. Стіни отримали нове оздоблення у світлих теплих тонах, на підлогу постелили великий килим. У приміщенні залишили велике ліжко, облаштували робоче місце біля вікна та додали телевізор.

Кімната після ремонту
Замість порожньої кімнати з’явився повноцінний житловий простір

Щоправда, старі тюлі залишилися, а поруч з ліжком стоїть стілець. Це помітили користувачі соцмережі.

Чоловік повністю оновив кімнату власними руками за місяць
Користувачі звернули увагу на старі тюлі після ремонту

У результаті замість кімнати зі старим оздобленням вийшов затишний житловий простір із місцем для сну, роботи та відпочинку. Власник зазначив, що весь ремонт виконував власними руками протягом місяця, однак скільки саме витратив на матеріали та облаштування, не повідомив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який колір інтер'єру повернувся в моду.

Теги:
#Ремонт #Спальня