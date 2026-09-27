Кімнату не впізнати: чоловік власноруч зробив ремонт і показав результат (відео)

Чоловікові вдалось змінити вигляд кімнати за місяць

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Оновити кімнату до невпізнання можна навіть без дорогого ремонту та допомоги майстрів. Іноді достатньо змінити оздоблення й правильно організувати простір.

Чоловік під ніком _gold__man__ показав результат ремонту на своїй сторінці в Threads, який він зробив сам лише за місяць.

До початку робіт кімната мала досить занедбаний вигляд. На стінах були помітні нерівності та сліди старих мокрих шпалер, а загалом приміщення виглядало порожнім і потребувало оновлення.

Кімната до ремонту мала занедбаний та порожній вигляд

Після ремонту кімната змінилася до невпізнання. Стіни отримали нове оздоблення у світлих теплих тонах, на підлогу постелили великий килим. У приміщенні залишили велике ліжко, облаштували робоче місце біля вікна та додали телевізор.

Замість порожньої кімнати з’явився повноцінний житловий простір

Щоправда, старі тюлі залишилися, а поруч з ліжком стоїть стілець. Це помітили користувачі соцмережі.

Користувачі звернули увагу на старі тюлі після ремонту

У результаті замість кімнати зі старим оздобленням вийшов затишний житловий простір із місцем для сну, роботи та відпочинку. Власник зазначив, що весь ремонт виконував власними руками протягом місяця, однак скільки саме витратив на матеріали та облаштування, не повідомив.

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