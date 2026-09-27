Эту категорию мобилизуют чаще всего в Украине: названы интересные причины

На ситуацию повлияла структура населения страны

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Самой многочисленной категорией среди мобилизованных считаются мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, а не молодежь. И на это есть определенные причины.

Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Кущ, пишет издание "Новини.Live". По его словам, наиболее многочисленная группа населения в Украине — это люди рожденные с 1970-х по конец 1980-х годов, которым сейчас как раз 40-50 лет.

"Знаете, здесь же тоже люди, которые формируют эти планы по этой структуре этого призывного возраста, они же, смотрят демографию, они смотрят таблицы, они смотрят статистические данные. И они прекрасно понимают, что наиболее многочисленная группа населения — это группа населения, родившаяся с 70-х по конец 80-х годов. Это наиболее многочисленная группа населения. Это люди, рожденные в СССР. Это люди, которым сейчас от 40 до 50 лет. Соответственно основной акцент мобилизации был сделан именно на эту группу, потому что она наиболее многочисленная", — отметил Кущ.

Также эксперт говорит, что возрастная группа от 18 до 25 лет — малочисленна. И это одна из причин, по которой их в настоящее время не коснулась мобилизация. Кроме того, молодежь массово выезжает за границу.

"Там был определенный бэби-бум. Он начался где-то в 2006-2007 годах и был связан с семейными выплатами. Потом небольшой всплеск был после 2010 года, но все равно это уже довольно малочисленная группа населения, и в большинстве своем она уехала", — объяснил эксперт.

Также Алексей Кущ добавил, что ежегодно государства теряет порядка 800 тысяч граждан из-за превышения смертности над рождаемостью и непрерывной миграцией. И эти показатели ставят под угрозу способность страны вести длительные боевые действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, из-за какого нарушения могут мобилизовать.