Перший у світі годинник із датою: Олексій Дурнєв носить культову модель Rolex (фото)

Шоумен обрав легендарну класику Rolex

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Олексій Дурнєв — блогер та ведучий, відомий своїми сатиричними проєктами та активністю в соцмережах. Увагу прихильників цього разу привернув не його черговий медійний проєкт, а аксесуар, який він носить на зап’ясті.

Йдеться про Rolex Datejust 41 126334 — одну з найвідоміших моделей швейцарського бренду вартістю 14 690 євро (приблизно 751 185 гривень). Про це "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та блогер з каналу cats_and_watches.

Годинник Олексія Дурнєва. Фото: cats_and_watches.

Класний годинник Олексія Дурнєва, який нам дуже подобається. Олексій носить Rolex Datejust 41 126334 за ~€14.690. Datejust вийшов у 1945, і став першим наручним годинником з автозаводом, сертифікацією хронометра та датою у віконці, яка сама змінювалася опівночі, звідси і назва. розповів cats_and_watches.

За словами блогера, спочатку модель позиціонували як преміальний годинник на щодень, тому її виготовляли із золота. На знак пошани до цієї традиції рифлений безель і сьогодні виготовляють із золота.

Rolex Datejust 41 з золота. Фото з музею Rolex: cats_and_watches.

До речі, прем'єра 1945 року збіглася з 40-річчям самої компанії (Rolex заснували у 1905-му). Спеціально до цього ювілею швейцарці вигадали ще одну легенду — той самий розкішний п'ятирядний браслет Jubilee, який і сьогодні залишається візитною карткою моделі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ексучениця Кловського ліцею розкрила правду про шоу "Дурнєв+1", у якої в 2012 році шоумен брав інтерв'ю. Дівчина заявила, що шоумен зламав психіку підліткам з елітної школи