Вот так вы относитесь к себе на самом деле: простой тест раскроет правду

Результат теста расскажет о вашем отношении к себе

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Визуальные тесты часто помогают взглянуть на привычные вещи с другой стороны. На этот раз выбор зеркала может подсказать, как вы относитесь к себе, переменам, собственному прошлому и образу, который хотите видеть в отражении.

Перед вами три разных зеркала — голубое с бабочкой, винтажное поворотное и изысканное золотое. Как пишет The Minds Journal, сначала выберите то, которое привлекло ваше внимание больше всего, не раздумывая над выбором слишком долго. После этого переходите к описанию своего варианта ниже и проверьте, что ваш выбор может рассказать о вас.

Какое зеркало выберете? Фото: The Minds Journal

Зеркало №1: голубое ручное зеркало с бабочкой

Вы не боитесь меняться

Вариант 1. Фото: The Minds Journal

Пудрово-голубая рамка, бабочка сверху, розы по краям и атласная лента создают романтический образ. Это зеркало больше напоминает красивую деталь туалетного столика, чем обычный предмет быта.

Если именно оно привлекло ваше внимание первым, результат теста связывает этот выбор с готовностью меняться и пробовать новое.

Вы можете не воспринимать себя как человека, который уже нашел свою окончательную версию. Напротив, вам близка мысль о том, что личность продолжает формироваться в течение жизни.

Символ бабочки здесь также связывают с трансформацией. Перемены для вас могут быть не только вынужденным этапом, но и возможностью стать ближе к тому, кем вы хотите быть.

Зеркало №2: винтажное поворотное зеркало

Вы не стремитесь казаться идеальными

Вариант 2. Фото: The Minds Journal

Латунная рамка, потертая поверхность и механизм, который позволяет менять угол наклона, делают это зеркало совсем не похожим на современный минималистичный предмет.

Если ваш выбор остановился на нем, тест связывает это с стремлением к настоящему вместо безупречности.

Вы можете воспринимать собственное прошлое как важную часть себя. Ошибки, сложные периоды и пережитый опыт не обязательно хочется скрывать — они уже стали частью вашей истории.

Именно поэтому потертости предмета могут казаться вам не недостатком, а его особенностью. Вещи с характером способны привлекать больше, чем идеально новые и отполированные предметы.

Интересно и то, что зеркало можно поворачивать под разными углами. Сегодня вы можете видеть себя одним, а завтра — совсем другим.

Возможно, именно поэтому вы не пытаетесь постоянно соответствовать чьим-то представлениям об "идеальной" версии себя.

Зеркало №3: изысканное золотое зеркало

Вы знаете, чего хотите

Вариант 3. Фото: The Minds Journal

Золотые завитки, симметричный орнамент и верхняя часть, напоминающая маленькую корону, сразу бросаются в глаза. Такое зеркало точно не назовешь незаметным.

Если именно его вы выбрали первым, это может свидетельствовать о том, что у вас высокие требования к себе и вы внимательны к деталям.

Вам важно, что именно вас окружает и как выглядят вещи вокруг. Не обязательно для того, чтобы произвести на кого-то впечатление — просто вам нравится, когда все выглядит красиво, уместно и завершенно.

Вероятно, вы любите порядок и симметрию, а небрежность или беспорядок быстро бросаются вам в глаза. Там, где другие могут не обратить внимания на какую-то мелочь, вы, наоборот, сразу ее заметите.

При этом вам не обязательно гнаться за модой. Напротив, больше нравятся вещи, которые имеют собственный характер и не теряют своей привлекательности через несколько лет.

Поэтому выбор этого зеркала может говорить о желании выбирать не то, что просто модно сейчас, а то, что действительно нравится вам и останется актуальным надолго.

Что означает ваш выбор

Здесь нет варианта, который можно назвать правильным или неправильным. Самое интересное — именно ваша первая реакция: какое зеркало понравилось вам еще до того, как вы начали искать этому объяснение.

В то же время не стоит воспринимать результат как точный психологический портрет. Такие тесты скорее созданы для развлечения и саморефлексии — они могут подсказать интересную мысль о ваших предпочтениях, но не определяют характер человека.

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