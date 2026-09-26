Кредит на свет и дорогая печь: украинка удивила ценами на подготовку к зиме в селе (видео)

Подготовка к зиме и автономность сильно бьет по кошельку граждан

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В условиях постоянных вызовов и подготовки к отопительному сезону украинцы активно ищут способы защитить свои дома от возможных перебоев с энергоснабжением. Жительница украинского села Анна Третяк наглядно показала, как ее семья готовится к зиме.

Соответствующим видео Анна поделилась в своем Instagram. К слову, ее семья сделала ставку на альтернативные источники энергии и независимое отопление.

Солнечная генерация в кредит

Для обеспечения дома электричеством семья решила установить солнечные панели. Оборудование оформили в кредит сроком на 10 лет, ежемесячный платеж по которому составляет 2 тысячи гривен. Такой шаг позволяет частично покрывать повседневные потребности в электроэнергии и снижать зависимость от общей сети.

Солнечная генерация в кредит/Фото: Screenshot

Резервное отопление на случай блэкаутов

Помимо солнечной станции, семья основательно подготовилась к возможному отключению газа. Главным страховым элементом на случай чрезвычайных ситуаций стала дровяная печь. Финансовые затраты на этот проект оказались ощутимыми:

Сама печка обошлась в 25 тысяч гривен.

Дымоход для нее стоил еще 25 тысяч гривен.

Установка и монтажные работы также потребовали 25 тысяч гривен.

Дровяная печь/Фото: Screenshot

"На этом, казалось, мы максимально автономны, однако нет", — отметила Анна, подчеркивая, что подготовка к сложным зимним условиям требует комплексного подхода и постоянного поиска дополнительных решений для комфортной жизни.

Эксперты объяснили, какие дома замерзнут первыми, если исчезнет отопление.

Отметим, украинцы готовятся к тяжелой зиме с отключениями света и воды. Они заранее заказывают разные гаджеты, облегчающие жизнь в сложных условиях.