Укр

Свет будет даже зимой: украинец нестандартно подошел к проблеме блэкаутов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Украинец показал, как проходили монтажные работы Новость обновлена 27 сентября 2026, 17:21
Украинец показал, как проходили монтажные работы. Фото Screenshot

Мужчина установил три солнечные панели на свой дом, но не на крышу

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В условиях регулярных угроз энергосистеме и подготовки к сложному отопительному сезону украинцы продолжают искать автономные решения для энергоснабжения своих домов. Владелец частного дома нестандартно подошел к вопросу энергонезависимости.

Житель Украины по имени Алексей смонтировал солнечные панели на фасад своего дома. Соответствующим видео он поделился в YouTube.

Он прикрепил три панели на специальные рейки, закрепленные к фасаду здания с помощью саморезов. Генерацию в его системе обеспечивают солнечные панели мощностью 460 Вт каждая. Их можно приобрести в Украине по цене до 4000 грн за штуку. Летом такие установки смогут генерировать до 7,5 кВт·час электроэнергии в день, а зимой — до 1,5 кВт·час.

Рейки для установки панелей
Рейки для установки панелей/Фото: Screenshot
Алексей закрепил панели на фасад дома
Алексей закрепил панели на фасад дома/Фото: Screenshot

После подключения оборудования 3 панели выдали генерацию около 800 Вт·час, вечером (18:30 по киевскому времени) она уменьшилась до 130 Вт·час.

Сколько энергии дают солнечные панели
Сколько энергии дают солнечные панели/Фото: Screenshot
Сколько энергии дают солнечные панели
Сколько энергии дают солнечные панели/Фото: Screenshot

Почему именно фасад?

Традиционно солнечные электростанции устанавливают на крышах. Однако вертикальный монтаж панелей на стены, хоть и не стандартный метод, но имеет свои стратегические преимущества, особенно в осенне-зимний период:

  • Угол падения света: Зимой солнце находится значительно ниже над горизонтом. При таком положении вертикально расположенные фасадные панели могут улавливать солнечные лучи гораздо эффективнее, чем те, что лежат на пологой или скатной крыше.
  • Меньше проблем со снегом: Зимние осадки часто покрывают крышные станции толстым слоем снега, полностью блокируя их работу до ручной очистки. С вертикальных поверхностей снег сходит намного проще и быстрее.
  • Экономия пространства: Такой способ позволяет задействовать неиспользуемую площадь стен, не нарушая конструкцию кровли.

Автономность как необходимость

Подобные инициативы демонстрируют изобретательность украинцев в стремлении защитить свои дома от возможных блэкаутов. Интеграция альтернативных источников энергии на уровне частных домохозяйств помогает снизить нагрузку на общую энергосеть и обеспечивает базовые потребности в электричестве во время аварийных или плановых отключений света.

Эксперты отмечают, что гибридные инверторы в паре с аккумуляторными батареями и подобными солнечными установками становятся ключевым элементом выживания частного сектора в период зимних холодов.

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Ранее украинка рассказала во сколько ей обошлась установка солнечных панелей на крыше дома в селе. Кроме того, она приобрела новую дровяную печку.

Теги:
#Украина #Россия #Солнечная энергия #Война #Солнечные панели