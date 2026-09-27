Свет будет даже зимой: украинец нестандартно подошел к проблеме блэкаутов

Мужчина установил три солнечные панели на свой дом, но не на крышу

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В условиях регулярных угроз энергосистеме и подготовки к сложному отопительному сезону украинцы продолжают искать автономные решения для энергоснабжения своих домов. Владелец частного дома нестандартно подошел к вопросу энергонезависимости.

Житель Украины по имени Алексей смонтировал солнечные панели на фасад своего дома. Соответствующим видео он поделился в YouTube.

Он прикрепил три панели на специальные рейки, закрепленные к фасаду здания с помощью саморезов. Генерацию в его системе обеспечивают солнечные панели мощностью 460 Вт каждая. Их можно приобрести в Украине по цене до 4000 грн за штуку. Летом такие установки смогут генерировать до 7,5 кВт·час электроэнергии в день, а зимой — до 1,5 кВт·час.

Рейки для установки панелей/Фото: Screenshot

Алексей закрепил панели на фасад дома/Фото: Screenshot

После подключения оборудования 3 панели выдали генерацию около 800 Вт·час, вечером (18:30 по киевскому времени) она уменьшилась до 130 Вт·час.

Сколько энергии дают солнечные панели/Фото: Screenshot

Сколько энергии дают солнечные панели/Фото: Screenshot

Почему именно фасад?

Традиционно солнечные электростанции устанавливают на крышах. Однако вертикальный монтаж панелей на стены, хоть и не стандартный метод, но имеет свои стратегические преимущества, особенно в осенне-зимний период:

Угол падения света: Зимой солнце находится значительно ниже над горизонтом. При таком положении вертикально расположенные фасадные панели могут улавливать солнечные лучи гораздо эффективнее, чем те, что лежат на пологой или скатной крыше.

Зимой солнце находится значительно ниже над горизонтом. При таком положении вертикально расположенные фасадные панели могут улавливать солнечные лучи гораздо эффективнее, чем те, что лежат на пологой или скатной крыше. Меньше проблем со снегом: Зимние осадки часто покрывают крышные станции толстым слоем снега, полностью блокируя их работу до ручной очистки. С вертикальных поверхностей снег сходит намного проще и быстрее.

Зимние осадки часто покрывают крышные станции толстым слоем снега, полностью блокируя их работу до ручной очистки. С вертикальных поверхностей снег сходит намного проще и быстрее. Экономия пространства: Такой способ позволяет задействовать неиспользуемую площадь стен, не нарушая конструкцию кровли.

Автономность как необходимость

Подобные инициативы демонстрируют изобретательность украинцев в стремлении защитить свои дома от возможных блэкаутов. Интеграция альтернативных источников энергии на уровне частных домохозяйств помогает снизить нагрузку на общую энергосеть и обеспечивает базовые потребности в электричестве во время аварийных или плановых отключений света.

Эксперты отмечают, что гибридные инверторы в паре с аккумуляторными батареями и подобными солнечными установками становятся ключевым элементом выживания частного сектора в период зимних холодов.

Эксперты объяснили, какие дома замерзнут первыми, если исчезнет отопление

Ранее украинка рассказала во сколько ей обошлась установка солнечных панелей на крыше дома в селе. Кроме того, она приобрела новую дровяную печку.