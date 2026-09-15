Дефицитная икра и беседки для элиты: чем был знаменит ресторан "Ривьера" в Киеве и почему его закрыли

В этом заведении часто отдыхали знаменитости

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Несколько десятилетий назад на Парковой аллее в Киеве работал ресторан "Ривьера". Это было заведение с летними террасами, беседками и площадкой для оркестра, где подавали блюда из дичи и дефицитные по тем временам продукты, а среди посетителей были известные актеры, писатели и представители советской элиты.

Предлагаем вспомнить, каким было это заведение, кто бывал в "Ривьере" и почему ресторан, который считался одним из самых известных в Киеве, прекратил существование.

От летнего кафе до известного ресторана

До революции на пологой площадке между Парковой и Фестивальной аллеями работало летнее кафе. Заведение было популярным среди людей, которые предпочитали спокойный отдых вдали от шумных заведений в центре Киева.

Фото: Kyivpastfuture

Новая история заведения началась с возвращением столицы в Киев, когда началось масштабное обустройство Днепровских склонов. В 1934 году здесь начали строить новую зону отдыха.

Ресторан "Ривьера" открылся в 1935 году. К этому времени вокруг уже работали летние кафе, аттракционы, спортивные и танцевальные площадки. Неподалеку находился и Зеленый театр.

Фото: Facebook/Київ - моє улюблене місто

Как выглядела "Ривьера"

В основном здании находились зал для посетителей, кухня и служебные помещения.

Отдельной частью комплекса была просторная летняя терраса со столиками. Для тех, кто хотел более уединенного отдыха, рядом находились беседки-кабинки. Ближе к склону находилась площадка для оркестра и танцев.

Фото: Kyivpastfuture

Что подавали в "Ривьере"

Меню в "Ривьере" заметно отличалось от обычных городских кафе. Одной из особенностей ресторана были блюда из дичи.

Посетителям предлагали кабанину в ягодном соусе, зайчатину, блюда из перепелов, а также цыплят табака и котлеты по-киевски. В меню была и рыба — семга и осетрина. Отдельно подавали икру, которая в те годы относилась к дефицитным продуктам.

Из напитков предлагали молдавские и грузинские вина, коньяки и водку.

Фото: Facebook/Київ - моє улюблене місто

Кто бывал в ресторане

Среди гостей "Ривьеры" были известные деятели культуры. Здесь можно было встретить Александра Вертинского, Любовь Орлову, Фаину Раневскую и Александра Довженко, пишет Kyivpastfuture.

Был постоянным посетителем "Ривьеры" и известный артист комедийного жанра Юрий Тимошенко, больше известный как Тарапунька.

Ресторан посещал и Никита Хрущев. Здесь проводили правительственные банкеты, а само заведение было местом встреч представителей советской элиты и известных киевлян.

Что случилось с "Ривьерой"

История "Ривьеры" прерывалась несколько раз. Заведение закрывали в период усиления сталинского режима, а во время Второй мировой войны здание было повреждено. После войны ресторан продолжил работу.

Фото: Facebook/Київ - моє улюблене місто

Окончательно его история подошла к концу уже в середине 1960-х годов. Одной из причин стали изменения в самой системе городского отдыха. В 1965 году на Венецианском острове открылась станция метро, благодаря чему Гидропарк стал значительно доступнее для киевлян. На этом фоне прежние заведения на Парковой аллее постепенно утратили свое значение.

Сыграла роль и политика того времени. В период хрущевской "оттепели" продолжалась борьба с тем, что власти относили к "буржуазным привычкам". В результате "Ривьеру" закрыли и со временем снесли.