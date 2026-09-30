Не узнать: как выглядело культовое место футбольных фанатов Харькова десятки лет назад

Сегодня это место трудно узнать, но старшие харьковчане хорошо помнят его прошлое

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Это место сейчас почти не узнать, а еще 50-70 лет назад здесь собирались толпы. А все ради свежей печати и обсуждений последних новостей, особенно спортивных. Это легендарная харьковская "брехаловка". Здесь вывешивали советскую печать. Особенно интересовала людей газета "Советский спорт".

Место, где собирались футбольные фанаты, находится недалеко от станции метро "Университет" возле улицы Сумской. Еще с 50-х годов прошлого столетия небольшая площадка в сквере стала местом бурных обсуждений – каждый день здесь вывешивали свежие газеты.

Харьковская "брехаловка" 1958 год, фото: Всеволод Тарасевич

У стенда "Советский спорт" сразу образовалась своя тусовка — сбор харьковских фанатов, та самая "брехаловка", которая и дала название локации.

Харьковская "брехаловка" 1958 год, фото: Всеволод Тарасевич

Харьковская "брехаловка" 1958 год, фото: Всеволод Тарасевич

Именно здесь можно было узнать неофициальную информацию о футболистах местной команды "Металлист", слухи о "Динамо", обсудить мастерство футболистов и заангажированность судей. Иногда споры были очень яростными.

С наступлением независимости ситуация не изменилась, только круг команд и игроков до обсуждения расширился — фанаты продолжали собираться каждый вечер в знакомом месте. Но постепенно популярность места сходила насмарку, а затем его добил интернет.

Сейчас это место знает каждый харьковчанин — здесь стоит огромный футбольный мяч полтора метра в диаметре. Потому и поставили его именно здесь, а не где-то у стадиона, ведь именно это место было знаковым для фанатского сообщества.

Памятник мячу на месте "брехаловки"

Ранее "Телеграф" показывал редкое фото Харькова, на котором нет целого района. Это фото того, как зарождалось Павлово Поле.