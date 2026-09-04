Сказка с горьким привкусом: украинец честно назвал главные минусы жизни в "идеальной" Швейцарии

Невероятная природа и низкий уровень преступности делают эту страну очень привлекательной для переезда

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Украинец, пятый год живущий в Швейцарии, рассказал о ее минусах. Эта страна считается одной из лучших в мире для переезда, поскольку она стабильно занимает первые места в рейтингах по уровню безопасности, зарплатам, экологии и качеству жизни.

Однако наряду с этим есть и негативные, и непривычные для украинцев моменты. О жизни в Швейцарии в соцсети TikTok рассказывает украинец, пятый год живущий в Швейцарии. По его словам, у него жена с инвалидностью, поэтому он выехал из Украины как ее опекун.

По его оценке, Швейцария – страна трудная для интеграции и социализации. Кроме того, ему тяжело дается язык страны – немецкий. Также, говорит украинец, швейцарцы не склонны к дружеским отношениям.

"Почему тяжелая? Менталитет! Швейцарцы тяжело заводят друзей! Даже у меня, мегаболтливого, до сих пор нет постоянных друзей швейцарцев. Что же за других говорить?", — делится опытом он.

Кроме того, рассказывает беженец, там очень высокий уровень бюрократии. Средний швейцарец получает 350 писем в год от разных учреждений и организаций.

В то время как в Швейцарии один из самых высоких уровней жизни на планете, там также высокие цены и стоимость аренды и покупки жилья. При этом это не зависит от географии — в центре страны или в окрестностях. Еще один минус, по мнению украинца, очень дорогой вызов "скорой".

"Скорую помощь нельзя вызвать, потому что капец, как дорого! Тысячу франков (53 350 гривен). Пол зарплаты! Поэтому все сами едут в больницу. Скорая только когда "в мясо" разбились в аварии или инфаркт-инсульт! Кстати, если скорая не спасет, плати тоже", — пишет мужчина.

Из бытового, что не нравится украинцу, швейцарцы не делают вентиляцию в домах. Из плюсов – страна очень чистая, причем, в маленьких городках даже чище, чем в больших. Мусор тщательно сортируют, бережно относятся к экологии.

Как писал "Телеграф", ранее украинка ошеломила реальными минусами жизни во Франции. От чего ей хочется плакать.