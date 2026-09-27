Огромные цены и бюрократия: украинка назвала минусы жизни в Турции после 15 лет там

Женщина с семьей вернулась на родину

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После 15 лет жизни в Турции украинка Яна Карасой вместе со своим турецким мужем и маленькой дочерью приняла решение вернуться на родину. Семья переехала в Киев в августе 2026 года.

На данный момент Яна с родными пустила корни в столице Украины. Однако реалии жизни в воюющей стране (постоянные обстрелы и тревоги) заставляют пару задумываться о возможном переезде в Польшу или Францию.

"Я не чувствую, что вернулась на родину. Я тут долгое время не жила. Украина сейчас для меня не как родина, а как новая страна, в которой следует все начинать с нуля", — отметила Яна.

Главные отличия Украины от Турции

Обустраивая быт в Киеве, Яна обратила внимание на несколько ключевых контрастов между украинской и турецкой действительностью:

Бюрократия: В Украине оформление документов и решение административных вопросов устроены намного проще и быстрее.

Цены на продукты: Стоимость еды в украинских магазинах и на рынках значительно ниже, чем в Турции.

Доступная среда: В стамбульском метро и на улицах гораздо лучше продумана инфраструктура для родителей с детьми, тогда как в киевском метро до сих пор остро ощущается нехватка подъемников для детских колясок и слаборазвита инфраструктура для людей с инвалидностью.

Несмотря на все трудности военного времени, семья продолжает адаптироваться к украинским реалиям, взвешивая все риски и возможности для будущего.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю украинской девушки, переехавшей в Германию. Украинка была убеждена, что за границей её ждёт куда более лёгкая жизнь, чем на родине, но суровая реальность быстро развеяла эти иллюзии.