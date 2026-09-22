Украинка честно рассказала, чем для нее обернулась "американская мечта". 5 минусов жизни в США (видео)

Девушке в стране было страшно, невкусно, и не только

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Украинка, переехавшая в США, рассказала, почему ей там не понравилось. Она назвала пять отрицательных, по ее мнению, особенностей страны.

Об этом она рассказала в TikTok. Они с семьей жили в Испании, но решили попробовать пожить в США. Опыт оказался отрицательным, и семья вернулась в Европу. Девушка подчеркнула, что изложенное — ее личное мнение.

Минусы жизни в США

Качество товаров. По словам украинки, даже дорогие продукты проиграют в качестве европейским. Кроме того, практически во все добавляют сахар.

"Об их хлебе я вообще молчу", — говорит девушка.

Медицина. По ее словам, в США "просто страшно заболеть". Пока будешь ждать назначенного визита к врачу, "умрешь", добавляет украинка. Кроме того, за любую мелочь, которую не покрывает страховка, приходится много платить.

Безопасность. По словам украинки, в США она не чувствовала себя в безопасности.

"Никогда не знаешь, откуда придет нападение. Это постоянный какой-то страх в школах, и не только это. Но, смотря какой штат, но давайте начнем с того, что почти у каждого здесь есть оружие, поэтому этот факт уже не радует", — говорит девушка.

Необходимость очень много работать. Особенно это касается эмигрантов. По словам девушки, в Америке работа – это 99% твоей жизни.

Мало времени на семью. Этот минус связан с предыдущим. Так как работа занимает практически все время, даже в выходные люди не имеют времени на семью и отдых. Нужно сделать закупки и другие дела, на которые не хватает времени в рабочие дни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему поездка украинки в Мексику превратилась в кошмар.