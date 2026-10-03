Живёт в норе и носит малышей на спине: какую необычную находку заметили в Запорожье (фото)

Выглядит опасно, но действительно ли это так

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В Запорожье местные жители заметили огромного паука. Фото необычной находки опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

Вероятнее всего, на снимке — южнорусский тарантул (мизгирь). "Телеграф" расскажет, чем особенен этот паук, почему на его брюшке можно увидеть десятки маленьких паучков и представляет ли он опасность для человека.

Тарантул в Ивано-Франковске. Фото: eto_zp/Telegram

Самый большой паук Украины

Южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis) — один из крупнейших пауков, которых можно встретить в Украине. Чаще всего он обитает в степных, сухих и хорошо прогреваемых местностях.

Южнорусский тарантул имеет крепкое тело, покрытое густыми волосками. Окраска обычно варьируется от сероватой и бурой до почти черной, а на головогруди и брюшке могут быть заметны более светлые и темные узоры.

По размеру это действительно крупный для украинской фауны паук: длина его тела может достигать примерно 3–4 сантиметров, а с учетом длинных ног он выглядит значительно больше. Самки обычно крупнее самцов.

Самка паука

В отличие от пауков, которые плетут большие ловчие сети, тарантул охотится иначе. Он обустраивает вертикальную нору в земле и использует ее как укрытие. Паук может долго оставаться возле своего убежища, ожидая добычу. Когда подходящий момент наступает, он быстро атакует и возвращается в нору.

Тарантул возле норы. Фото: nature.kr

Самое интересное — его потомство

Самое интересное начинается после появления потомства. Как только маленькие паучки вылупляются, они забираются на тело самки и некоторое время остаются там.

Они могут сидеть на ее спине и брюшке и таким образом передвигаться вместе с ней. Для молодняка это своеобразный период защиты, прежде чем паучки начнут самостоятельную жизнь.

Самка тарантула с поучениками

Опасен ли мизгирь

Несмотря на грозный вид, южнорусский тарантул не представляет смертельной опасности для человека. Его укус может быть болезненным, и по ощущениям и последствиям его можно сравнить с укусом шершня или пчелы.

На месте укуса может появиться локальная боль, покраснение, отек или небольшое жжение. У чувствительных людей или аллергиков возможна более сильная реакция, в частности незначительное повышение температуры.

Почему он может укусить

Сам по себе тарантул не ищет встречи с человеком. Укус для него — прежде всего способ защититься, когда паук чувствует непосредственную угрозу.

Чаще всего тарантул может укусить, если случайно на него наступить, прижать или попытаться взять в руки. Если паук заполз в дом или оказался во дворе, его можно осторожно накрыть банкой или коробкой, подсунуть снизу картон и вынести на улицу.

Ранее Телеграф рассказывал, что украинка нашла в доме большого паука, главная опасность которого не в яде.