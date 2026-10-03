Живёт в норе и носит малышей на спине: какую необычную находку заметили в Запорожье (фото)
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Выглядит опасно, но действительно ли это так
В Запорожье местные жители заметили огромного паука. Фото необычной находки опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.
Вероятнее всего, на снимке — южнорусский тарантул (мизгирь). "Телеграф" расскажет, чем особенен этот паук, почему на его брюшке можно увидеть десятки маленьких паучков и представляет ли он опасность для человека.
Самый большой паук Украины
Южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis) — один из крупнейших пауков, которых можно встретить в Украине. Чаще всего он обитает в степных, сухих и хорошо прогреваемых местностях.
Южнорусский тарантул имеет крепкое тело, покрытое густыми волосками. Окраска обычно варьируется от сероватой и бурой до почти черной, а на головогруди и брюшке могут быть заметны более светлые и темные узоры.
По размеру это действительно крупный для украинской фауны паук: длина его тела может достигать примерно 3–4 сантиметров, а с учетом длинных ног он выглядит значительно больше. Самки обычно крупнее самцов.
В отличие от пауков, которые плетут большие ловчие сети, тарантул охотится иначе. Он обустраивает вертикальную нору в земле и использует ее как укрытие. Паук может долго оставаться возле своего убежища, ожидая добычу. Когда подходящий момент наступает, он быстро атакует и возвращается в нору.
Самое интересное — его потомство
Самое интересное начинается после появления потомства. Как только маленькие паучки вылупляются, они забираются на тело самки и некоторое время остаются там.
Они могут сидеть на ее спине и брюшке и таким образом передвигаться вместе с ней. Для молодняка это своеобразный период защиты, прежде чем паучки начнут самостоятельную жизнь.
Опасен ли мизгирь
Несмотря на грозный вид, южнорусский тарантул не представляет смертельной опасности для человека. Его укус может быть болезненным, и по ощущениям и последствиям его можно сравнить с укусом шершня или пчелы.
На месте укуса может появиться локальная боль, покраснение, отек или небольшое жжение. У чувствительных людей или аллергиков возможна более сильная реакция, в частности незначительное повышение температуры.
Почему он может укусить
Сам по себе тарантул не ищет встречи с человеком. Укус для него — прежде всего способ защититься, когда паук чувствует непосредственную угрозу.
Чаще всего тарантул может укусить, если случайно на него наступить, прижать или попытаться взять в руки. Если паук заполз в дом или оказался во дворе, его можно осторожно накрыть банкой или коробкой, подсунуть снизу картон и вынести на улицу.
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